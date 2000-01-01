В США растут топовые футболисты. 10 главных талантов

Тимоти Веа — 21 год, «Лилль», форвард. Стоимость: € 12 млн

Сын Джорджа Веа, тоже родился в Нью-Йорке. Пробовал себя в «ПСЖ», но пока формируется как игрок в более скромной команде. Впрочем, в составе «Лилля» Веа как раз выиграл чемпионат Франции.