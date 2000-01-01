В США растут топовые футболисты. 10 главных талантов
Система подготовки в Америке превратилась в настоящий конвейер. Многие игроки уезжают в Европу молодыми и становятся звёздами. Оценка трансферной стоимости далее — Transfermarkt.
Кристиан Пулишич — 23 года, «Челси», полузащитник. Стоимость: € 50 млн
Топ-креативщик и самый известный игрок США на данный момент. Пулишич не так часто играет в «Челси», но исключительно из-за мощной конкуренции.
Джованни Рейна — 19 лет, «Боруссия» Д, полузащитник. Стоимость: € 42 млн
Ещё один талант Made in Dortmund. Рейна переехал в «Боруссию» из академии «Нью-Йорк Сити» в 2019 году и уже сейчас один из лучших игроков атаки в Бундеслиге.
Серджино Дест — 21 год, «Барселона», крайний защитник. Стоимость: € 30 млн
Американец голландского происхождения. Дест воспитывался в «Аяксе», а теперь зажигает на правом фланге «Барселоны».
Уэстон Маккенни — 23 года, «Ювентус», полузащитник/защитник. Стоимость: € 20 млн
Многофункциональный игрок, круто спрогрессировавший в Германии. Из «Шальке» Маккенни ушёл в «Ювентус» и уверенно играет в основе.
Тайлер Адамс — 22 года, «РБ Лейпциг», полузащитник. Стоимость: € 20 млн
Энергичный опорник (может сыграть и на фланге обороны), продукт системы «Ред Булл». Из нью-йоркской академии перешёл в «Лейпциг». Игрок основного состава.
Юнус Муса — 19 лет, «Валенсия», вингер. Стоимость: € 15 млн
Родился в Нью-Йорке, в детстве уехал в Италию, где и начал заниматься футболом. Мог играть за сборные Ганы, Италии, Англии (даже вызывался в юношеские) и США. В итоге выбрал звёздно-полосатый флаг.
Тимоти Веа — 21 год, «Лилль», форвард. Стоимость: € 12 млн
Сын Джорджа Веа, тоже родился в Нью-Йорке. Пробовал себя в «ПСЖ», но пока формируется как игрок в более скромной команде. Впрочем, в составе «Лилля» Веа как раз выиграл чемпионат Франции.
Бренден Ааронсон — 21 год, «РБ Зальцбург», полузащитник. Стоимость: € 10 млн
Типичный пример, когда молодой игрок переезжает из МЛС в среднюю европейскую лигу. Прошлой зимой Ааронсон сменил «Филадельфию» на «Зальцбург», чтобы прогрессировать.
Дэрил Дайк — 21 год, «Орландо», нападающий. Стоимость: € 10 млн
Кузен экс-форвада «Спартака» Эменике, фактурой очень его напоминающий (187 — рост, а вес — под сотню кг). Зимой перейдет в «Барнсли» в аренду, чтобы проверить себя на уровне Чемпионшипа.
Рикардо Пепи — 18 лет, «Даллас», форвард. Стоимость: € 8 млн
Американец с мексиканскими корнями. В прошлом сезоне забил 13 голов и отдал 2 голевые в 31 матче МЛС. Прогрессирует так, что уже заинтересовал «МЮ».
В США растут топовые футболисты. 10 главных талантов
Читайте также