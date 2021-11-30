«К матчу «Спартака» больше всего вопросов». Разбор судейства 16-го тура РПЛ

16-й тур РПЛ прошёл без судейских скандалов, но не без ошибок арбитров. Удивительно, но кажется, что больше всех пострадал «Спартак» – Наиль Умяров получил жёлтую карточку в игре с «Уфой» и теперь пропустит матч с «Ахматом». Вопросы также могут возникнуть у ЦСКА. Специально для «Чемпионата» работу судей в 16-м туре разобрал наш постоянный эксперт Игорь Федотов.

«Урал» — «Сочи» — 1:1



— На матче работал Любимов. Несложная для него игра, но отмечу, что он не дал две жёлтые карточки – на третьей минуте игроку «Сочи» и на 20-й минуте Гаджимурадову из «Урала». Всё остальное было ровно, оценка у Любимова 8,2.



«Ахмат» — «Ростов» — 2:0



— Здесь работал Безбородов, и отработал он практически без нареканий. По 11-метровому в ворота «Ростова»: по трансляции казалось, что судья долго принимал решение. Скорее всего, он обсуждал эпизод с помощником на предмет естественного положения руки. С позиции Безбородова могло показаться, что рука была внизу. Но финальное решение назначить 11-метровый правильное, как и не показывать жёлтую карточку – это был прострел, а не удар по воротам. Оценка – 8,4.



«Химки» — «Краснодар» — 3:3



— Команды играли без центра поля, поэтому казалось, что для судейства матч был острым – но это не так: Шадыханов показал всего две жёлтые карточки. В целом игру он провёл хорошо, на 35-й минуте правильно назначил 11-метровый в ворота «Химок» за то, что сбили Крыховяка. Эпизод не очень сложный, разобрался он сам. Оценка – 8,4.

«Нижний Новгород» — «Крылья Советов» — 0:0



— Мешков — отработал на своём уровне. Но и особо сложных моментов не было. Оценка – 8,4.



«Рубин» — «Динамо» — 2:3



— Хороший матч провёл Левников. На 48-й минуте в ворота «Динамо» назначил 11-метровый по делу. Несмотря на то что игрок «Рубина» уже пробил по воротам, защитник «Динамо» прыгал прямой ногой в ногу соперника – это безрассудное действие. Поэтому Левников показал жёлтую карточку за грубую игру и назначил 11-метровый удар. На 65-й минуте он разобрался в сложном эпизоде, которые судьи обычно отдают на откуп VAR. Игрок «Динамо» бил по воротам, Зотов выпрыгивал в борьбе за мяч и выставил руку вверх – мяч в неё и попал. За это назначение 11-метрового Левников заслужил +0,1 балла, поэтому оценка 8,5. Это сложная игра, Слуцкий вёл себя эмоционально: такие матчи, где идёт борьба «за шесть очков», особенно сложны. Нужно быть готовым психологически и физически, ничего не упустить. Должна была быть одинаковая трактовка единоборств – всё это у него получилось.

ЦСКА — «Зенит» — 0:2



— На 20-й минуте Карасёв показал жёлтую карточку Зайнутдинову за попадание локтем в голову соперника. Момент пограничный – уверен, Карасёв думал, не стоит ли показывать ему красную. Был прыжок в сторону игрока «Зенита», руки у него подняты, локоть выставлен. Зайнутдинова спасло то, что рука была не сильно согнута в локте – около 45 градусов. Плюс для красной карточки не хватило динамики. Если бы Карасёв показал красную, VAR не посчитал бы это ошибкой. Но от него в таких играх таких красных не ждут – он старается ими не размахивать.

На 40-й минуте следовало показать жёлтую Барриосу – он прыгнул в спину Дзагоеву. Игрок «Зенита» не пытался сыграть в мяч – это грубая игра. Позиция у Карасёва была хорошая, странно, что не показал даже жёлтую. Что касается эпизода с попаданием мяча в руку Чистякова, то тут всё верно: Зайнутдинов врывался в штрафную, в этот момент Чистяков уже стелился в подкате. Прострел немного подправил Ловрен, и мяч попал в руку Чистякова, которая не была в упоре. Это не нарушение, так как прежде всего мяч попал от своего к своему. Также тут было близкое расстояние, а Чистяков не мог убрать руку, он пытался опереться ею о газон.



Оценка у Карасёва 8,3.



«Уфа» — «Спартак» — 1:1



— К матчу «Спартака» в этом туре больше всего вопросов по судейству. В основном они касаются жёлтых карточек – их было 11 штук. Какие-то правильные, какие-то нет – видимо, Кукуян пытался так управлять игрой.

На 45+ было падение игрока «Уфы» в своей штрафной после контакта с Соболевым. Камилов начал предъявлять претензии судье и получил карточку за неспортивное поведение – конечно, так делать нельзя. Но на самом деле карточку надо было показывать Соболеву: он просто наступил сопернику на голеностоп. Также жёлтую карточку неправильно показали Умярову на 49-й минуте – он первым был на мяче, а игрок «Уфы» ударил его по голеностопу. Карточка эта оказалось четвёртой. Но странность тут в том, что Кукуян видел момент, он был в хорошей позиции. Что касается первой карточки Рассказову, то он летел опасно и прямой ногой. Да, через мяч, но карточки это не отменяет. По второй вопросов у меня нет – надо понимать, что если рукой попал в голову соперника, то будь готов получить жёлтую.



Ещё я не понял, почему Кукуян пропустил фол на Соболеве в штрафной – всё было у него на виду. Пенальти в ворота «Уфы» назначен по делу: такой же момент, как у Дзюбы с «Мальмё». Здесь был удар локтем по лицу в борьбе за мяч – так нельзя. Хотя после просмотра повтора он принял решение секунд за 15. Оценка – 7,7.

«Арсенал» — «Локомотив» — 3:1



Со стороны Москалёва всё было нормально. Гол Хлусевича засчитан правильно. Оценка – 8,4.