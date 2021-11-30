«Польша сильнее России. Наши игроки выступают в лучших клубах планеты». Прав ли Рыбус?

Россия сыграет с Польшей в стыковых матчах ЧМ-2022, а значит, нашим не избежать сравнений с этой командой. Защитник поляков и «Локомотива» Мацей Рыбус считает, что по уровню игроков его сборная лучше.

«В целом сборная Польши сильнее сборной России. Наши игроки выступают в лучших клубах планеты. А у россиян практически вся сборная играет во внутреннем чемпионате. Миранчук уехал в «Аталанту», но не играет там.

Единственный игрок, зарекомендовавший себя в Европе, – Головин», – сказал Рыбус в интервью weszlo.com.

Все знают, что лидер поляков Роберт Левандовски играет в топовой «Баварии». Но что насчёт других польских футболистов? Действительно ли они стабильно выступают за «лучшие клубы планеты», как сказал Рыбус?

Как футболисты сборной Польши играют в топ-лигах Европы

17 из 26 игроков сборной Польши выступают в топ-5 европейских чемпионатов. Войцех Щенсны несколько сезонов является бессменным вратарём «Ювентуса». На старте сезона у него три «сухаря» в чемпионате и Лиге чемпионов. При этом у вратаря более 30 пропущенных мячей в Серии А в сезонах-2019/2020 и 2020/2021.

Его сменщик в сборной – Лукаш Скорупски – защищает цвета «Болоньи». Голкипер пропустил 24 мяча в 14 играх сезона-2021/2022. У Скорупского пять «сухарей» – он не пропустил в матчах с «Аталантой», «Вероной», «Лацио», «Кальяри», «Специей». Однако «Милан» и «Интер» забили ему четыре и шесть голов соответственно.

Защитники

Ян Беднарек – лидер обороны в «Саутгемптоне». Защитник принял участие в 36 матчах из 38 возможных прошлого сезона и 10 играх этого. Ян трижды забивал в Премьер-лиге – поражал ворота «Челси», «Вулверхэмптона» и «МЮ».

Павел Давидович, играющий в центре обороны с Беднареком, третий сезон проводит в Серии А в футболке «Вероны». В первый год он часто оказывался в лазарете, а в сезоне-2020/2021 стал основным игроком. Совсем скоро Давидович проведёт 100-й матч за «Верону».

Тимотеуш Пухач – игрок берлинского «Униона» с лета 2021 года. Левый защитник пока не дебютировал в Бундеслиге, хотя сыграл семь матчей в Лиге конференций и отдал две голевые передачи.

Мэтти Кэш родился в Англии и там же провёл всю карьеру. До сентября 2020 года защитник играл за «Ноттингем», а затем перешёл в «Астон Виллу». Сейчас Кэш – основной игрок английского клуба, а в этом сезоне забил дебютный мяч в ворота «Эвертона», который стал победным.

Бартош Берешиньски уже шестой сезон в «Сампдории». У правого защитника почти 150 сыгранных матчей, но всего один гол. В прошлом сезоне Берешиньски был капитаном в нескольких играх.

Робер Гумни – основной игрок «Аугсбурга». 23-летний защитник проводит второй год в Германии и сыграл почти 50 матчей за клуб.

Полузащитники

Якуб Модер закрепился в «Брайтоне» на второй год и сыграл в 12 матчах этого сезона. Полузащитник отметился первым ассистом в чемпионате и голом в Кубке лиги.

Кароль Линетты, перейдя из «Сампдории» в «Торино», не потерял в игровом времени и провёл 27 матчей в прошлом сезоне. На старте нынешнего чемпионата у полузащитника две результативные передачи в 13 играх.

Матеуш Клих выступает за «Лидс» с лета 2018 года. Он прошёл с командой путь от Чемпионшипа до АПЛ и в сезоне-2020/2021 отличился четырьмя голами и пятью голевыми передачами в 35 матчах. Сейчас у Клиха 1+1 в восьми играх АПЛ.

Пшемыслав Франковски перешёл из МЛС в Лигу 1 и смог закрепиться в «Лансе»: за 15 матчей забил четыре мяча и отдал столько же голевых передач.

Петру Зелиньскому осталось сыграть два раза за «Наполи», чтобы обойти Диего Марадону по количеству сыгранных матчей. На протяжении нескольких сезонов полузащитник остаётся ключевым игроком команды. В этом сезоне у него четыре гола и две голевые в 13 матчах Серии А.

Пшемыслав Плахета в прошлом сезоне боролся с «Норвичем» за выход в АПЛ. Однако переход команды на более высокий уровень сказался на игровом времени поляка. Если в сезоне-2020/2021 у него было 26 матчей в Чемпионшипе, то сейчас только один (вышел на замену на две минуты) в АПЛ.

Нападающие

Аркадиуш Милик второй год проводит в «Марселе». В сезоне-2020/2021 у него было девять голов и один ассист в 15 матчах. В этом сезоне форвард забил один мяч в семи играх в Лиге 1 и три гола в Лиге Европы. Старт чемпионата поляк пропустил из-за травмы колена.

Кшиштоф Пёнтек после «Дженоа» и «Милана» перешёл в «Герту». В сезоне-2020/2021 поляк принял участие в 33 матчах Бундеслиги, забил семь голов и сделал два ассиста. Сейчас у него два результативных действия (гол и голевая передача) в шести играх чемпионата Германии. Начало сезона Пёнтек пропустил из-за перелома лодыжки.

Резюмируя, можно сказать, что Рыбус, пожалуй, преувеличил. За топ-клубы у сборной Польши играют только три футболиста – Левандовски («Бавария»), Щенсны («Ювентус») и Зелиньски («Наполи»). Остальные выступают за середняков или аутсайдеров ведущих европейских лиг.