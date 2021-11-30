Кокорин вернулся! Теперь у него ещё два касания в Серии А

Александр Кокорин вернулся на футбольное поле! Российский нападающий сыграл за «Фиорентину» впервые с 3 октября. Он поучаствовал в победном для «фиалок» матче 15-го тура Серии А с «Сампдорией».

Кокорин пропустил почти два месяца из-за проблем с мышцами. За это время появилось много интересных новостей и комментариев по поводу российского нападающего. Например, популярное итальянское издание La Gazzetta dello Sport назвало трансфер Александра в «Фиорентину» одним из худших за последнее время. Кроме того, в Италии сообщили, что зимой клуб из Флоренции планирует продать или хотя бы отдать в аренду 30-летнего игрока. В крайнем случае – договориться о расторжении контракта, действующего до лета 2024-го. Причина не только в отсутствии игровой практики у Кокорина, а ещё и в его высокой зарплате (около € 2 млн в год).

Сообщалось, что Александром интересуются клубы из России и Катара. Эту тему прокомментировал даже бывший партнёр нападающего по «Анжи» Самуэль Это’О. Кажется, легендарный камерунец советует Кокорину принять предложение из страны, в которой пройдёт ЧМ-2022.

«Мне всегда нравился Кокорин как игрок, а Катар сейчас показывает, что это хорошая лига. Если на рынке есть такой игрок, почему бы ему не приехать играть в Катар?» – сказал камерунец в интервью для «Матч ТВ».

Пока Кокорин был вне команды и восстанавливался от травмы, «Фиорентина» чередовала победы с поражениями в Серии А. Проиграла «Венеции» (0:1) – разгромила «Кальяри» (3:0). Уступила «Лацио» (0:1) – разорвала «Специю» (3:0). Потерпела поражение от «Ювентуса» (0:1) – победила «Милан» (4:3). Потом была бита «Эмполи» (1:2). Исходя из логики этой серии, сегодня команда Винченцо Итальяно должна была переиграть «Сампдорию». Так и произошло. Несмотря на непростое начало.

На 15-й минуте Маноло Габбьядини ударом головой вывел гостей вперёд после подачи Антонио Кандревы с левого фланга. В этот момент на поле вылетел второй мяч, но он не повлиял на развитие эпизода, поэтому судья засчитал гол. Хозяева отыгрались на 23-й минуте. Им тоже принесла успех фланговая атака. Риккардо Соттиль, сместившись к углу штрафной, сделал передачу во вратарскую, а Хосе Кальехон сыграл на опережение. На исходе получаса забил и лучший бомбардир «Фиорентины» Душан Влахович. Сербский нападающий (язык не поворачивается сказать «конкурент Кокорина») завершил классную быструю атаку: Джакомо Бонавентура навесил справа к линии вратарской, а Влахович пробил головой. Мяч ударился о землю и влетел в сетку. Наконец, перед самым перерывом после розыгрыша углового и удачного для «фиалок» рикошета мяч попал к Соттилю, которому никто не помешал нанести точный удар метров с пяти.

Во втором тайме «Фиорентина» спокойно удержала преимущество, а в концовке Итальяно вспомнил про Кокорина. На 90-й минуте российский нападающий вышел на замену. Показалось, что трибуны в эту секунду заметно оживились: то ли от души, то ли иронией аплодировали, когда Александр появился на поле. Естественно, за четыре минуты Кокорину было тяжело что-то сделать. Но в паре эпизодов он поучаствовал. Сначала совершил неплохой рывок, получил и сохранил мяч недалеко от штрафной «Сампдории». Потом здорово пошёл в верховую борьбу, оттеснил соперника от мяча и выиграл единоборство. В свою статистику в чемпионате Италии он добавил ещё два касания и точную передачу.

С момента перехода в «Фиорентину» в январе этого года Кокорин сыграл за «фиалок» восемь матчей (в основе – ноль). Голами, голевыми передачами или хотя бы ударами по воротам пока не отметился. Возможно, в следующей игре с «Болоньей», 5 декабря, российский нападающий получит больше времени и проявит себя у чужих ворот.