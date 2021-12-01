Отомстил Роналду и выиграл всё. Как Месси взял первый «Золотой мяч»

Лионель Месси уже второй день как семикратный обладатель «Золотого мяча». Выбор журналистов вызвал много споров — многие посчитали, что приз должен был достаться Роберту Левандовскому. А давайте вернёмся ровно на 12 лет назад. 1 декабря 2009-го Месси выиграл свой первый «Золотой мяч». Вспоминаем, как это было.

Месси шёл к «Золотому мячу» три года

Краткая предыстория. В 2007-м награда досталась Кака, но Месси уже добрался до тройки. Он в два с половиной раза превзошёл по баллам Дидье Дрогба и отстал от Криштиану Роналду всего на 22 очка. Тогда никто ещё не знал, что скоро наступит эра аргентинца и португальца.



В 2008-м до «Золотого мяча» добрался Роналду. «Манчестер Юнайтед», за который тогда выступал Криштиану, блистал и взял требл, а сам португалец повторил рекорд Алана Ширера по количеству голов в сезоне АПЛ (31). Кстати, на пути к финалу Лиги чемпионов «МЮ» выбил «Барселону» — явно один из решающих факторов в голосовании. Роналду набрал 446 баллов, Месси — 281. 1:0 в пользу португальца (ненадолго).

После ухода Роналдиньо Лео окончательно стал главной звездой «Барсы»

Летом 2008-го «Барселону» возглавил Хосеп Гвардиола. Первым делом молодой тренер избавился от двух звёзд — Деку и Роналдиньо. Оба были лидерами, но Пепа не устраивало их отношение к делу и режиму. От Роналдиньо 10-й номер перешёл к Месси, и аргентинец засверкал ещё ярче.



Лео начал зажигать с первых же игр Примеры. Кстати, забавно, но в первом официальном матче под руководством Гвардиолы — в 1-м туре с «Нумансией» — сине-гранатовые проиграли. Зато за весь оставшийся чемпионат поражений было всего два. Месси же настрелял в 31 матче 23 гола и сделал 11 ассистов. Да, тогда безумных рекордов ещё не было, так что цифры более чем крутые. Ну а «Барса» спокойно выиграла титул с отрывом от «Реала» в 9 очков.

В Лиге чемпионов тоже всё было супер (9+5 в 12 матчах). Месси зажигал на групповом этапе, а в плей-офф поучаствовал в избиении «Баварии». Правда, в полуфинале Лео не сверкнул — чудом пройти «Челси» удалось только благодаря голу Андреса Иньесты на последних секундах.



Зато Месси выдал шоу в финале с «Манчестер Юнайтед» (2:0). Лицо двухметрового Эдвина ван дер Сара, беспомощно наблюдающего за тем, как «малыш» Лео забивает ему головой, — это уже давно классика. А ещё Месси взял реванш у Роналду. Теперь фаворитом был уже он.

Права на видео принадлежат UEFA. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте UEFA Champions League.

В итоге 2009-й стал годом «Барселоны». Шесть трофеев (добавились Кубок и Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира) — каталонцы выиграли всё, что только можно.

Первый «Золотой мяч» Месси взял сразу с крутым рекордом

В конце года Месси вручили «Золотой мяч». Первый в карьере приз стал для него особенным по многим причинам. Прежде всего (и это может удивить), Лео оказался первым воспитанником «Барселоны», которому покорилась эта награда. Кроме того, Месси не просто выиграл голосование, а разбомбил конкурентов. Устрашающие 473 балла и рекордный отрыв от второго места, где, конечно, был Роналду, в 240 очков.



Получив приз, Месси признался, что ожидал увидеть себя в топе списка. Но кое-что Лео всё же удивило:

«Если говорить откровенно, я знал, что вхожу в число фаворитов, потому что «Барселона» провела год очень плодовито. Но я не ожидал, что отрыв будет таким большим. «Золотой мяч» очень важен для меня. Все, кто выигрывал этот приз, были великими футболистами. И некоторые из великих никогда его не получали. Для меня победа — большая честь. Я посвящаю её своей семье, которая всегда была рядом, когда мне это требовалось, и переживала даже больше, чем я».

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Что было дальше

А дальше были ещё три подряд «Золотых мяча» для Месси. Хотя статистика Лео становилась всё более инопланетной, количество вопросов к голосованию только росло. В 2010-м приз вполне мог достаться Иньесте, который тоже сверкал в «Барселоне», но вдобавок стал чемпионом мира с Испанией. Или Уэсли Снейдеру, который выдал пиковый год, выиграл с «Интером» Лигу чемпионов (выбив по пути Месси с Иньестой) и добрался до финала чемпионата мира.



В 2011 году претензий к голосовавшим практически не было, но в 2012-м вновь полыхнуло. Месси получил «Золотой мяч», хотя не добился успехов в плане трофеев. Его главное достижение — 91 гол за календарный год. Так пал рекорд легендарного Герда Мюллера, который в своё время настрелял 85. А прокатили снова Иньесту. Андрес не только блистал в «Барселоне» рядом с Лео, но и выиграл с Испанией второй чемпионат Европы подряд.

В 2015-м победу Месси признали практически все. А в 2019-м снова возникли вопросы. Опередить Вирджила ван Дейка аргентинцу помогли голоса из наименее развитых в футбольном плане уголков Земли. Европа же отдала предпочтение голландцу, который выиграл Лигу чемпионов и умудрился стать главной звездой «Ливерпуля» при живых Мохамеде Салахе и Садио Мане.



И вот теперь новая глава. Можно только представить, насколько будничным событием для Месси стал выигрыш «Золотого мяча». 12 лет назад всё точно было иначе.