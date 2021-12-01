Однажды «Ливерпуль» четырежды вёл в счёте, но не выиграл! Потерял очки и тренера

1 декабря состоится очередное дерби «Ливерпуля» и «Эвертона». «Ливерпуль» забивает в среднем три мяча за игру и по праву участвует в чемпионской гонке, тогда как «Эвертон» в последних шести матчах набрал всего одно очко. И даже проиграл дебютанту «Брентфорду».

Это, впрочем, совершенно не означает лёгкой прогулки для команды Клоппа: из четырёх предыдущих дерби на «Гудисоне» она не выиграла ни одного. А когда-то давно именно дерби Мерсисайда поспособствовало падению «Ливерпуля» с вершин английского футбола в середняки.

«Ливерпуль» 1980-х: тренерская преемственность и команда мечты

В 80-е «Ливерпуль» был сильнейшей командой как минимум Англии. С 1981-го по 1991-й он ни разу не финишировал в таблице ниже второго места, выиграл шесть чемпионств, а в Европе взял два Кубка чемпионов из пяти возможных. Именно из пяти, потому что после трагедии на «Эйзеле», когда по ходу финала-1984/1985 погибли болельщики, виновными в происходящем были признаны англичане. За это все их клубы были на пять лет забанены в любых еврокубках.

У «Ливерпуля» была великолепная селекция (например, Иана Раша нашли в третьем дивизионе – и он стал лучшим бомбардиром команды в истории), классная академия, но главной его силой была Boot Room. Номинально так называлась одна комната, в которой тренерский штаб обсуждал вопросы по руководству командой. Суть же заключалась в преемственности, которая позволяла клубу не зависеть от одного человека.

Boot Room внедрил Билл Шенкли, который довёл «Ливерпуль» от второго дивизиона до победы в чемпионате и Кубке УЕФА. Когда Шенкли ушёл на пенсию, команду у него принял экс-помощник Боб Пейсли, который долго оставался единственным тренером в истории футбола, выигравшим три Кубка чемпионов. Когда пришло время прощаться и с Пейсли, «Ливерпуль» взял Джо Фэган, 15 лет работавший в тренерском штабе. Его опыт работы главным тренером просто поражает: два года в «Ливерпуле», по одной победе в чемпионате и КЕЧ, по одному второму месту в тех же турнирах – и отставка. Имя главного тренера было не так важно – главное, что клуб планомерно развивался. А право определять состав получал человек, до этого многие годы отработавший в команде.

Очередным тренером «Ливерпуля» стал Кенни Далглиш. Выдающийся форвард контрастировал с предыдущими тренерами пенсионного возраста: достаточно сказать, что целых пять лет Кенни совмещал тренерскую карьеру с игроцкой. Собственно, в первом сезоне в качестве играющего тренера Далглиш-футболист явно помог Далглишу-тренеру решить поставленную задачу: вышел на поле в 21 матче, а «Ливерпуль» выиграл очередное чемпионство.

При молодом тренере «Ливерпуль» продолжил быть командой-машиной: шесть сезонов работы Далглиша принесли три чемпионских титула, два Кубка Англии и три вторых места. «Король Кенни» уже почти не выходил на поле, но становился всё более искушённым и опытным тренером. Казалось, что такое доминирование клуба в Англии будет вечным.

«Хиллсборо»: катастрофа с почти сотней погибших, выгорание тренера

Полуфинальный матч Кубка Англии «Ливерпуля» с «Ноттингем Форест» проводился на нейтральном поле в Шеффилде и был омрачён страшной по масштабам давкой. Матч вызвал большой ажиотаж, фанатов на игру запустили намного больше, чем вмещали трибуны – следствием этого стала гибель почти сотни людей. Недавняя смерть Эндрю Девина стала поводом для клуба заявить о 97 жертвах «Хиллсборо», но именно число «96» вошло в эпос фанатов красных – вплоть до демонстрации на разных комплектах формы.

Приумножили чудовищность происходящего полицейские, загонявшие пытающихся выбраться сквозь решётки людей обратно на трибуны. Уголовные дела по этому поводу идут до сих пор – и, в отличие от «Эйзеля», невиновность фанатов в трагедии на «Хиллсборо» давно доказана.

Катастрофа в Шеффилде нанесла страшную психологическую травму тренерам обеих команд. Тренер «Ноттингема», великий Брайан Клаф (именно он привёл провинциальный клуб к двум победам в Кубке чемпионов) после увиденного запил. Уже через четыре года его «Ноттингем Форест» вылетел из высшей лиги, а Клаф навсегда оставил профессию. Далглиш всегда был более сложной натурой, но по нему трагедия ударила даже сильнее.

За исключительные футбольные заслуги Далглиш был посвящён в рыцари три года назад. Про погибших на «Хиллсборо» он сказал просто: «Они поддерживали «Ливерпуль», теперь пришло время «Ливерпулю» поддержать их». Из похоронных процессий 96 разных людей он не пропустил ни одной, а с семьями погибших связь поддерживает до сих пор.

Беда в том, что постоянный контакт с родственниками трагически погибших людей надломил Далглиша ничуть не меньше, чем Клафа — алкоголизм. В наши дни уже почти все знают, что такое эмоциональное выгорание, но в конце 1980-х об этом термине мало кто слышал даже в Великобритании. Как впоследствии признавал тренер, «я стал неприятной компанией», сожалея, что кричал на своих детей.

При этом процессы в «Ливерпуле» были налажены так прочно, что он ещё долго выглядел командой без слабых мест. Команда выиграла даже тот самый Кубок, путь к которому был сопряжён с трагедией – так же, как уверенно завоевала чемпионство в 1990-м. Но в определённый момент давление на Далглиша должно было превысить критическую отметку – и этим моментом стала феерическая ничья в дерби.

Точка невозврата — четыре пропущенных, третья переигровка

«Эвертон» 1980-х годов тоже был командой выдающегося уровня. Он выиграл два чемпионских титула, мог себе позволить приобретать звёзд уровня Гари Линекера и вообще отрезками конкурировал с «Ливерпулем» на равных. Правда, сезон-1990/1991 соседи начали совершенно по-разному: «Ливерпуль» стартовал с 12 побед и одной ничьей, тогда как «Эвертон» долго болтался возле зоны вылета. Правда, к зиме команда Далглиша начала проигрывать, а её главный соперник вернул тренера, с которым выигрывал последние чемпионства – и силы несколько уравнялись.

Неплохо это подчеркнула ничья в кубковом матче на «Энфилде», по правилам означавшая переигровку на поле «Эвертона». «Ливерпуль» даже после этого оставался фаворитом противостояния – и, в принципе, смог показать топ-уровень и на «Гудисоне». Просто «Эвертон» выдал матч жизни, четыре раза по ходу уступая в счёте – и четыре раза отыгрываясь.

Форвард Том Котти рассказывал: «Ховард [Кендалл, тренер «Эвертона»] приобнял меня и сказал: «Давай, забей за нас гол». «Я про себя подумал: «Как, чёрт возьми, я это сделаю, когда у меня осталось так мало времени?» Но появившийся при счёте 2:3 форвард забил сначала в конце основного времени, а потом и в конце овертайма, доведя счёт до умопомрачительных 4:4.

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Ни один наблюдавший за игрой человек не смог бы предположить, что тренер «Ливерпуля» после этой игры подаст в отставку. Далглиш наблюдал за матчем, как и положено топ-тренеру: сдержанно и спокойно. Со временем выяснилось, что на самом деле это было полное эмоциональное опустошение, и тренер действующего чемпиона просто был уже не готов к новым и новым боям против мечтающих обыграть «Ливерпуль» соперников. Позже он сказал про свой уход: «Альтернатива этому была — сойти с ума».

Далглиш не стал дожидаться даже третьей переигровки. Уже на следующее утро он говорил с представителями клуба и просил об отставке. Он был готов вернуться к работе после отдыха в два-три месяца, но на такие условия посреди сезона не мог пойти уже «Ливерпуль». В итоге тренер, приведший «Ливерпуль» к трём чемпионствам, покинул команду, которая на тот момент лидировала в чемпионате.

«Ливерпуль» после 4:4 — крутое пике в середняки

Далглиш отвлёкся от трагедии в Блэкберне, где сделал местную команду чемпионом Премьер-лиги. Неудачные периоды в «Ньюкасле» и родном «Селтике» мотивировали его рано закончить тренерскую карьеру, которую он возобновил только в 2011-м году ради возвращения (тоже явно не блистательного) в «Ливерпуль». Успехи Кенни за пределами Ливерпуля намного скромнее, чем на «Энфилде» – но до недавних пор чемпионств Премьер-лиги у него было даже больше, чем у «Ливерпуля».

Без Далглиша «Ливерпуль» проиграл и чемпионскую гонку «Арсеналу», и переигровку «Эвертону», но важнее было даже не это. Следующим тренером стал Грэм Сунесс, и близко не потянувший работу в топ-клубе. Оба полноценных сезона под его руководством команда закончила на шестом месте, быстро теряя звёзд былого состава. Со временем «Ливерпуль» привык заканчивать чемпионат в середине таблицы, а одна из реконструкций «Энфилда» включила в себя и ликвидацию Boot Room.

Чтобы вернуть «Ливерпуль» на первые места, потребовался Юрген Клопп.