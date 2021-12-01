Левандовскому всё же дадут «Золотой мяч»? Спокойно, у Месси ничего не заберут

Вот уже два дня, как мы знаем имя обладателя «Золотого мяча». В седьмой раз им стал Лионель Месси. Участников голосования нахлынуло волной критики — многие посчитали, что приз должен был достаться Роберту Левандовскому. В это трудно поверить, но поляк всё ещё может получить награду. Сейчас расскажем как.

Вы серьёзно? Левандовски может получить «Золотой мяч»?

Оказывается, да. Как вы помните, в прошлом году France Football отменил вручение «Золотого мяча». Фаворит был очевиден — это Левандовски. И поляка прокатили мимо награды. Журнал объяснил непопулярное решение пандемией. По их мнению, сезон получился рваным (в некоторых странах чемпионат вообще не стали доигрывать), поэтому оценивать его невозможно. Странно, учитывая, что все претенденты (а это могут быть только футболисты из европейских топ-лиг) доиграли сезон.

И вот теперь выяснилось, что France Football может отыграть ситуацию и всё же дать Левандовскому «Золотой мяч». Интригу внёс не кто-то, а сам главный редактор журнала Паскаль Ферре. Вот что он сказал: «Мы можем подумать об этом, но при этом должны уважать историю «Золотого мяча», построенную на голосовании. Мы не можем быть уверены в том, что Левандовски выиграл бы «Золотой мяч» в прошлом году. Голосования не было. Но в прошлом году у Левандовского были бы отличные шансы».

А Левандовски точно заслужил его?

Да! Просто взгляните на достижения Роберта в сезоне-2019/2020:

55 голов и 13 ассистов в 47 матчах. Это почти полтора результативного действия за игру.

Лучший бомбардир Бундеслиги. Отрыв от ставшего вторым Тимо Вернера в 6 мячей.

Лучший бомбардир Лиги чемпионов. Отрыв от ставшего вторым Эрлинга Холанда в 5 голов.

Полный набор трофеев: чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

С тем, что Левандовскому полагался «Золотой мяч», согласен даже Месси. Получив награду в понедельник, Лео обратился к своему оппоненту: «Ты заслужил свой «Золотой мяч». Все согласятся, что ты должен был взять награду в прошлом году».

Чтобы получить «Золотой мяч» за 2021-й, Левандовскому не хватило совсем чуть-чуть. Он проиграл Месси всего 33 голоса — малюсенький разрыв. Кстати, Ферре, оказывается, отдал предпочтение именно Роберту. «Голосование за «Золотой мяч» основано на демократической системе. Жюри из 170 человек выбрало Месси. Я не голосовал за него. Я проголосовал за Левандовского, но считаю, что Месси тоже заслужил «Золотой мяч», — сказал главред France Football.

Главный вопрос: насколько вручение «Золотого мяча» Левандовскому исправит ситуацию. Награду никогда не отдавали «задним числом». Да и самому Роберту это вряд ли доставит такое же удовлетворение, как если бы он стоял на сцене и произносил торжественную речь в декабре 2020-го. Если это всё же случится, France Football фактически признает ошибку — это плюс. Но вопросы к формату голосования останутся.