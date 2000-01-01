Кто становился вторым в борьбе за «Золотой мяч»
Роберт Левандовски в этом году стал вторым в гонке за «Золотой мяч», уступив Лионелю Месси. Кто ещё останавливался в шаге от награды?
Криштиану Роналду
Португальцу пришлось пережить неприятный момент 6 раз (2007, 2009, 2011, 2012, 2015, 2018).
Лионель Месси
Лео 5 раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) чувствовал то, что сейчас на душе у Левандовского.
Кто ещё за последние 30 лет был вторым
Вирджил ван Дейк (2019), Андрес Иньеста (2010), Джанлуиджи Буффон (2006).
Деку (2004), Тьерри Анри (2003), Роберто Карлос (2002), Рауль (2001).
Зинедин Зидан (2000), Дэвид Бекхэм (1999), Давор Шукер (1998), Предраг Миятович (1997).
Роналдо (1996), Юрген Клинсман (1995), Роберто Баджо (1994), Деннис Бергкамп (1993), Христо Стоичков (1992).
Левандовскому не стоит отчаиваться
Роберт получил хороший стимул провести ещё более сильный год, чтобы заполучить награду в 2022-м.
Кто становился вторым в борьбе за «Золотой мяч»
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