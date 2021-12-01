Рыбус заявил, что его слова про Рангника и «Локо» перевели некорректно. Мы проверили

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус дал интервью Weszlo FM, которое позже было расшифровано и опубликовано на сайте польского радио. Футболиста спросили о жеребьёвке стыковых матчей, слабых местах сборной России, последних играх национальной команды Польши, его месте в составе и «Локомотиве».

Российские СМИ перевели ответ Рыбуса про нового тренера клуба так:

«Локомотив» возглавил Маркус Гисдоль. А ещё есть Ральф Рангник… На самом деле его, наверное, больше нет. Я даже не знаю, как это прокомментировать. Он был в нашем клубе, подписал пятилетний контракт с огромной зарплатой, а потом вдруг решил перейти в «Манчестер Юнайтед». Мне сложно такое понять.

Рангник был координатором в «Локомотиве», клуб пытался уделить много внимания приобщению молодых игроков к основной команде. Изменилась вся структура внутри «Локомотива», многие сотрудники приехали из Германии, их сюда привёз Рангник. Аналитики, скауты, тренеры академии».

И вот так – ответ на вопрос, знаком ли Рыбус с Рангником лично: «Да-да! Он был с нами всё время, он был на каждой тренировке, на каждой предматчевой пресс-конференции. Он даже заходил в раздевалку во время перерывов матчей. Он не был тренером, но чувствовалось, что он влияет на решения тренера. Он давал свои указания. Но я ещё месяц назад слышал, что тема его перехода в «Манчестер Юнайтед» начала развиваться».

После публикации поляк заявил «Чемпионату», что его слова были переведены некорректно: «Я искренне размышляю о положении клуба и команды, но никогда не позволяю себе некорректные интонации. Вся проблема в неграмотном переводе». Уточнять, что именно было передано не так в российских СМИ, Рыбус не стал.

«Чемпионат» обратился к человеку, который уже много лет живёт в Польше и свободно владеет как русским, так и польским языками, за разъяснениями. Девушка Яна по словам разобрала оригинал интервью и его перевод и увидела только одну неточность:

«Мацей говорит, что Рангник давал «wskazówki» – это слово перевели как «указания», что придаёт контексту негативную окраску. Правильнее было бы сказать «наставления, знания». В остальном всё переведено верно».

Кому-то в «Локомотиве» не понравилась неудобная правда?