Матч «Челси» остановили, когда болельщику стало плохо. Это уже второй случай в сезоне АПЛ

Матч 14-го тура АПЛ между «Челси» и «Уотфордом» развивался по обычному сценарию — на первых минутах команда Клаудио Раньери даже почти вышла вперёд, но Эдуард Менди спас ворота от автогола Сесара Аспиликуэты.

А на 12-й минуте игру внезапно прервали – футболисты ушли в подтрибунку под аплодисменты зрителей. Зрители ТВ-трансляции некоторое время не понимали, что происходит, но «твиттер» «Челси» быстро сообщил о причине паузы: одному из болельщиков стало плохо и ему оказывают медицинскую помощь.

Причём первым суету на трибунах заметил Маркос Алонсо. Медики «Челси» в ту же секунду побежали к месту инцидента.

Между тем, 17 октября в Премьер-лиге уже останавливали матч из-за того, что болельщику стало плохо — тогда играли «Тоттенхэм» и «Ньюкасл», Серхио Регилон обратил внимание судьи на происходящее, а Эрик Дайер дал сигнал клубным медикам. Фаната спасли с помощью дефибриллятора, после чего отправили в больницу.

Матч «Уотфорд» — «Челси» прервали до появления первых новостей о состоянии здоровья болельщика. В итоге всё обошлось – его увезла машина скорой помощи. Пауза составила чуть более получаса, а потом арбитр Дэвид Кут дал разрешение на продолжение встречи.

Удивительно, но вскоре ещё один фанат почувствовал себя плохо на матче «Саутгемптон» — «Лестер».

С ним тоже всё в порядке. Но и в этой игре произошла задержка: команды начали второй тайм с опозданием.