Новый «Манчестер Юнайтед»: какие трансферы планирует Ральф Рангник?

Норди Мукиэле — правый защитник, да-да, тоже из «Лейпцига»

Тут более понятно: Ван-Биссака нестабилен. Даже один в один стал проигрывать. «МЮ» давно ищет ему топ-конкурента, и обсуждался Триппьер. Однако Мукиэле куда моложе (24 года) и перспективнее.