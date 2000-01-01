Новый «Манчестер Юнайтед»: какие трансферы планирует Ральф Рангник?
Ожидается массовая закупка в «Лейпциге». Спойлер: уговаривает Эрлинга Холанда. Однако норвежец если и согласится, то будет доступен только летом. А проблемы с составом надо решать сейчас.
Амаду Айдара — опорник из «Лейпцига»
Для гегенпрессинга важен двужильный опорник. Айдара — цепкий, быстрый и разносторонний игрок. Сейчас в команде для центра поля есть Мактоминей (не в лучшей форме), Матич (возрастной) и Фред. Маловато.
Кристофер Нкунку — атакующий хавбек из «Лейпцига»
Конечно, Рангник первым делом открыл записную книжку на странице «Лейпциг». Здесь он всех знает как родных. Хотя Нкунку — странная опция. Ещё один атакующий игрок в состав, где атакеров некуда девать.
Норди Мукиэле — правый защитник, да-да, тоже из «Лейпцига»
Тут более понятно: Ван-Биссака нестабилен. Даже один в один стал проигрывать. «МЮ» давно ищет ему топ-конкурента, и обсуждался Триппьер. Однако Мукиэле куда моложе (24 года) и перспективнее.
Юссеф Эн-Несири — нападающий из «Севильи»
Тоже молодой (24 года) и разносторонний форвард, но опять же вопрос: где найти ему место? Разве что на случай ухода Кавани или Марсьяля.
Рональд Араухо — защитник из «Барселоны»
Переговоры Араухо с «Барсой» о новом контракте идут тяжело. И топ-клубы следят за этим. «МЮ» защитник может быть интересен, если Рангника не устроит уровень Линделёфа, Байи и даже Магуайра.
Эрлинг Холанд — цель №1 для всех топ-клубов
Возможно, истинная цель назначения Рангника. Именно он привёл в 2019 году малоизвестного Холанда в «Зальцбург». Теперь, по слухам, Рангник может получить € 10 млн бонусом, если уговорит Холанда снова.
Новый «Манчестер Юнайтед»: какие трансферы планирует Ральф Рангник?
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