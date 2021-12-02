Нападающий заменил двух удалённых вратарей и выиграл серию пенальти. Лихой сюжет из Турции

В футболе случаются сюжеты, отлично подходящие для кино. Такая история произошла в матче Кубка Турции между «Хатайспором» и «Эюпспором», который вместил в себя удаления двух вратарей из одной команды, дополнительное время, серию пенальти и победу клуба, оставшегося вдевятером. Причём по ходу матча нападающему «Хатайспора» пришлось дважды вставать в ворота, в том числе и на серию пенальти.

Необычный сюжет матча в Кубке Турции

Два турецких клуба выступают в разных дивизионах, но встретились в 1/32 финала Кубка страны. «Хатайспор», идущий в числе лидеров Суперлиги, принимал дома «Эюпспор», борющийся в первой лиге за выход в главный дивизион Турции. У хозяев сразу не пошла игра – быстрый гол в составе гостей забил Энес Кескин. Главный тренер «Хатайспора» произвёл четыре замены к 62-й минуте, и ни одна не сработала.



Точный удар защитника хозяев Куручука на 74-й минуте отправил команды играть дополнительное время. «Хатайспору» повезло, так как для них всё могло закончиться намного раньше – на четвёртой добавленной ко второму тайму минуте их вратарь получил прямую красную карточку за снос соперника за пределами штрафной. Все замены были сделаны, и в ворота встал капитан и нападающий Маме Диуф. Мяч после штрафного угодил в «стенку», и судья отправил команды в овертайм.



В дополнительное время у тренеров есть право ещё на одну замену, и у «Хатайспора» появился запасной голкипер. Но и он удалился на 121-й минуте за фол последней надежды – не смог сделать точную передачу и поплатился. В ворота снова встал Маме Диуф, которому предстояло тащить команду в серии пенальти.



Нападающий во вратарских перчатках первым подошёл к «точке», забил и отправился отбивать пенальти. Он всего раз угадал направление полёта мяча, да и тот не смог отбить. «Эюпспор» помог ему, запоров первый удар (промах) и шестой (штанга). В итоге — 1:1 в дополнительное время и 5:4 в серии пенальти.

Права на видео принадлежат телеканалу A Spor. Посмотреть видео можно на YouTube-канале A Spor.

Таким образом, «Хатайспор» прошёл в 1/16 финала Кубка Турции, победив без двух удалённых вратарей и с нападающим в воротах в серии пенальти. Кстати, Диуфом в своё время интересовалось киевское «Динамо». Но он принял решение перейти из «Ганновера» в «Сток Сити».