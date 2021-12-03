Денис Черышев впервые в карьере исполнил пенальти. И не забил вратарю региональной лиги

Денис Черышев – не самый стабильный игрок среди российских легионеров. Полузащитник часто травмируется и за последние полтора сезона трижды выбывал из строя. Год назад его подкосил коронавирус, в январе 2021 года он остался на два месяца без футбола из-за мышечного повреждения, а в сентябре получил травму колена и отсутствовал 29 дней.

Травматичность Дениса может сказаться на его будущем. По информации испанского издания COPE, руководство «Валенсии» не рассматривает вариант продления контракта. «В «Валенсии» Черышев получил травмы всех видов, которые не позволили ему сыграть больше чем в 41% матчей. Его будущее — вдали от «Местальи», — информирует источник.



Этот сезон Денис начал неплохо: заработал победный пенальти в первом туре с «Хетафе», а в третьем отдал голевую передачу на третьей минуте матча с «Алавесом». Пропустив четыре игры, Черышев вернулся и провёл 15 минут против «Барселоны». Затем опять четыре пропущенных матча, одна встреча в запасе и восемь минут с «Райо Вальекано».

В четверг «Валенсия» отправилась на матч Кубка Испании в Утрильяс. Одноимённый местный клуб – лидер третьей группы регионального турнира в провинции Арагон. Для наглядности – это команда из города с населением в три тысячи человек. Вот такие здесь трибуны!

Черышев ожидаемо оказался в стартовом составе – игроку нужно набирать кондиции. Несмотря на разный уровень команд, мячей в сетке «Утрильяса» побывало относительно немного — три.

Первый гол «Валенсия» забила на 27-й минуте – отличился де Соуза. Весь первый тайм гости контролировали встречу, могли забить второй, но сделали это только на 52-й минуте. «Валенсия» заработала пенальти, к «точке» подошёл Черышев – и не смог переиграть вратаря! На добивание успел Муса и сделал счёт 2:0. Это был первый 11-метровый удар с игры в карьере россиянина. Ранее он исполнял пенальти только в послематчевой серии – например, забил в матче с Испанией на ЧМ-2018.



Черышев покинул поле на 64-й минуте, и без него «Валенсия» установила окончательный счёт – 3:0.