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Игрок «Манчестер Юнайтед» наступил на ногу Давиду де Хеа, пока вратарь лежал с травмой, «Арсенал» забил

Самый спорный гол года? «Арсенал» забил, пока вратарь «Манчестер Юнайтед» лежал с травмой
Илья Егоров
«Арсенал» забил, пока вратарь «МЮ» лежал с травмой
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Давида де Хеа «сломал» собственный партнёр.

В начале матча 14-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» произошёл эпизод, обсуждать который будут ещё очень долго. 13-я минута. «Арсенал» выходит вперёд после дальнего удара Эмиля Смита-Роу. Вот видео:

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Давайте разберём этот гол по эпизодам.

  1. «Арсенал» подаёт угловой.
  2. Идёт борьба в штрафной. Полузащитник «МЮ» Фред наступает на ногу Давиду де Хеа, после чего вратарь падает.
  3. «Арсенал» забирает мяч за пределами штрафной – его получает Смит-Роу, он бьёт и попадает в угол.
  4. В это время де Хеа всё ещё лежит, а часть игроков «Ман Юнайтед» остановилась. Они сигнализировали арбитру Мартину Аткинсону о повреждении де Хеа.
  5. Аткинсон после переговоров с помощниками засчитывает гол. Сайт FourFourTwo написал, что Аткинсон определял с помощью VAR, кто наступил на ногу де Хеа. Выяснилось, что свой – следовательно, нарушения правил не было. Поэтому гол засчитан.

В «Твиттере» уже можно найти сообщения, что Аткинсон ошибся: если вратарь получает травму, то игра останавливается.

Но, с другой стороны, в правилах FA (Ассоциация футбола Англии) сказано, что если вратарь получил травму, то просто должен покинуть поле. В общем, ситуация с этим, пожалуй, самым спорным голом года непростая, поэтому вот опрос:

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