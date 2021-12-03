А через несколько минут завалил и 801-й.

Есть 800 голов! Криштиану Роналду — навсегда в истории

Матч с «Арсеналом» начался для «Манчестер Юнайтед» не очень удачно. Сначала лондонцы забили очень спорный мяч.

Но потом «Манчестер Юнайтед» резко отыгрался:

Фред налажал в эпизоде с де Хеа, наступив ему на ногу? Зато позже коряво станцевал и дал голевую на Фернандеша. Ненадолго «Юнайтед» вышел вперёд в самом начале второго тайма. Занавес открывается, свет метит в одну точку на сцене – это Криштиану Роналду забил свой 800-й гол в карьере.

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Давайте зафиксируем величие в одном небольшом треде с фактами:

Первый игрок, забивший 800 голов в профессиональных матчах.

Теперь разложим эти 800 голов: «Реал Мадрид» – 450 мячей; «Манчестер Юнайтед» – 129; сборная Португалии – 115; «Ювентус» – 101; «Спортинг» – 5.

509 мячей он забил правой ногой; 149 – левой; 140 – головой; 2 – прочими частями тела.

В среднем ему нужно два года, чтобы настрелять 100 мячей.

Просто напомним фразу из 2017-го, когда он забил 500 мячей: «Моя новая голевая цель? Ха-ха, посмотрите на меня, я уже немолод, мне бы пора задуматься над более медленной игрой, с которой я не получу столько травм. Я доволен тем, сколько забил. Но я не ориентируюсь на голевые подвиги. Но, чтобы вы успокоились, я поставлю себе цель: 600 голов. Да, это было бы неплохо».

Забавно, что он забил 800-й гол в памятную дату. 13 лет назад в этот же день он выиграл свой первый «Золотой мяч».

Кстати, возвращаемся к фразе про «600 голов». О его бомбардирской мечте как-то сказал Зидан: «Да вы шутите – он никогда не остановится. Он будет забивать, пока может. Даже если он забьет больше тысячи голов и станет королём футбола, то на следующий день придёт грустный на тренировку и скажет что-то вроде: «Босс, я облажался, мне нужно работать усерднее». Таков уж Криштиану. В жизни он отличный парень, но на поле он не знает жалости».

На этом Роналду не остановился – в матче с«Арсеналом» он забил ещё один – 801-й мяч в официальных матчах. Криштиану — навсегда в истории.

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Матч в итоге закончился со счётом 3:2 в пользу «МЮ». «Юнайтед» набрал 21 очко и делит 7-8-е место с «Вулверхэмптоном». Отставание от идущего первым «Челси» — 12 очков.