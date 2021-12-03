Азмун намекнул, что остаётся в «Зените». А как же «Лион»?

Настроение Сердара Азмуна невозможно предугадать. И оно часто сказывается на его игре, провоцируя нестабильность. Возможно, с этим в первую очередь связан мрачный период в сентябре-ноябре: иранец почти не забивал, а медиа утверждали, что он уже покупает билеты во Францию. «Лион» публично сообщил, что хочет забрать нападающего, который следующим летом станет свободным агентом.

Последняя информация от авторитетного инсайдера Николы Скиры появилась в середине ноября. По его данным, Азмун отказался продлевать контракт с «Зенитом», а французы приготовили для футболиста четырехлетний контракт. Казалось, круг замкнулся. Но сегодня на официальном сайте петербургского клуба появилось неожиданное интервью с игроком. В нём он вовсю намекает, что может остаться.

«В клубе меня все поддерживают, начиная от руководства и заканчивая рядовыми сотрудниками. До тех пор пока у меня есть силы и пока меня хотят видеть в команде, я готов делать свою работу» – первая цитата.

«Любой футболист хочет прогрессировать, играть в топовых лигах. Но я никогда не говорил, что не хочу оставаться здесь» – вторая цитата.

Очевидно, что просто так такие интервью не появляются. Азмун через эти слова даёт чёткий посыл клубу: дайте ещё более крутой контракт, и я с вами навсегда. Не нужна Франция, Испания или Германия. Мне комфортно играть в «Зените» пока мой банковский счёт пополняется.

Конечно, Сердар сейчас в выгодном положении и может выбирать. Он – главный нападающий РПЛ, к которому есть отнюдь не мифический интерес в Европе. Летом, как мы уже сообщали, он вовсю собирался в «Байер», но тогда клубы не договорились. «Зенит» не успевал найти ему замену, поэтому трансфер не состоялся. Сейчас, вероятно, настроение изменилось. И когда нужно принимать решение – категоричность Сердара ушла. Он больше не хочет уезжать из комфортных условий, и наверняка ждёт обновлённый контракт с большей зарплатой.

Для «Зенита» это, скорее, плюс. Переподписать один из самых дорогих активов (сейчас по данным Transfermarkt иранец стоит € 25 млн), который вряд ли в ближайшее время сильно упадёт в цене. И вряд ли через год-два Азмун окажется никому не нужен. Его в любой момент можно будет продать в случае, если он сбавит к себе требования. И вновь захочет уйти. Правда, получится это сделать только за приличную компенсацию.

При этом вряд ли кто-то удивится, если ещё через пару недель мы вновь прочитаем про желание Азмуна сменить лигу. Его настроение слишком переменчиво. Но на данном этапе он точно планирует отказаться от желания поиграть в Европе ради личного комфорта. И никто не может его за это осуждать.