С его трёшки Акинфееву начался золотой поход Испании. Где сейчас Давид Вилья

Давид Вилья занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании в XXI веке, уступая лишь Лионелю Месси, Криштиану Роналду и Кариму Бензема. В составе национальной сборной он стал чемпионом Европы и мира.

Сегодня испанский суперснайпер отмечает 40-й день рождения. По случаю юбилея вспоминаем самые значимые моменты его карьеры и рассказываем, чем Давид занимается теперь.

Давид Вилья

Выступал за хихонский «Спортинг», «Сарагосу», «Валенсию», «Барселону», «Атлетико», «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн» и «Виссел Кобе». Форвард является трёхкратным чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. Свою карьеру футболист завершил в 2019 году. Выступал за хихонский «Спортинг», «Сарагосу», «Валенсию», «Барселону», «Атлетико», «Нью-Йорк Сити», «Мельбурн» и «Виссел Кобе». Форвард является трёхкратным чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. Свою карьеру футболист завершил в 2019 году.

«Моя правая нога была в гипсе, и отец кидал мне мячи, чтобы я бил левой»

Вилья родился в маленькой деревне на севере Испании в семье шахтёров. Отец Хосе сыграл большую роль в будущей карьере сына — отвёл в футбольную школу и сам тренировал его, когда мальчик в 4 года сломал ногу.



«Моя правая нога была в гипсе, и отец кидал мне мячи, чтобы я бил левой», — вспоминал футболист. По мнению Вильи, эти тренировки позволили ему, правше, как следует прокачать игру «нерабочей» ногой.

Вилью перевели во вторую команду после первого же матча за «Спортинг»

Уже в 17 лет он подписал первый взрослый контракт — с хихонским «Спортингом». Футболист провёл одну игру за первую команду, после чего на год спустился во вторую команду. Но когда вернулся в основу, больше из неё не выпадал.



За два сезона Вилья забил 42 мяча, стал лучшим бомбардиром и одним из лидеров астурийской команды. Давиду настолько доверяли тренер и партнёры, что уже в 19 лет он стал штатным пенальтистом «Спортинга».

Первый Кубок Испании

В 2003 году Вилья начал играть за «Сарагосу» в Примере и с первого же захода стал лучшим бомбардиром команды в сезоне (21 гол, из них 17 – в чемпионате).



С арагонским клубом Давид выиграл свой первый трофей – Кубок Испании. В финале «Сарагоса» в дополнительное время взяла верх над мадридским «Реалом» — 3:2, Вилья забил второй гол.

Эта победа отправила клуб в Кубок УЕФА, где и международный состоялся дебют Вильи. Его голы помогли команде выйти из группы, а затем пройти турецкий «Фенербахче», но в 1/8 финала «Сарагоса» уступила «Аустрии».



Переход в клуб элитного дивизиона не сказался на результативности Давида. За два сезона в «Сарагосе» он наколотил 40 голов – всего на 2 меньше, чем за «Спортинг». На 22-летнего форварда обратили внимание топ-клубы Испании.



В 2005-м Вилья переместился в «Валенсию». В первом же сезоне на «Месталье» он отгрузил соперникам 25 мячей, а «Валенсия» с седьмого места шагнула на третье. В сезоне-2008/2009 Давид повторил рекордное достижение форвардов клуба – 28 мячей в чемпионате Испании.

Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Головокружительный трансфер в «Барсу» за € 42 млн и роковая травма на пике карьеры

В 2010 году Вилья перешёл в «Барселону». Каталонский клуб заплатил за трансфер форварда € 42 млн. Давид подписал контракт на 4 года с возможностью продления на год с заработной платой € 7 млн за сезон.



Один из самых памятных голов Вильи за «Барсу» — дубль в «эль класико», когда каталонцы разгромили мадридский «Реал» со счетом 5:0, и третий гол в ворота «Манчестер Юнайтед» в лондонском финале ЛЧ-2011, решивший исход встречи.



Через год Вилья получил тяжёлую травму – перелом большой берцовой кости левой ноги. Он восстанавливался больше полугода, пропустил Евро-2012, а после возвращения в строй уже не смог вернуть лидерские позиции в клубе, стал забивать реже.

Символичная победа с «Атлетико» на «Камп Ноу»

В 2013 году Вилья подписал контракт с мадридским «Атлетико». Столичному клубу форвард стоил всего € 5 млн — смешные деньги за нападающего такого класса.



Символично, что чемпионский титул с новым клубом Давид оформил на легендарном «Камп Ноу» после ничьей с «Барселоной», напомнив о себе каталонцам. Вилья провёл за «Атлетико» 36 из 38 матчей, забил 13 голов и отдал 4 голевые передачи.

Футбольная карьера Вильи продолжилась за океаном, а затем — в Японии

Через год, в 2014-м, Вилья махнул в Штаты, заключив контракт с клубом МЛС «Нью-Йорк Сити». Испанскую звезду сразу произвели в капитаны. В Америке ему удавались настоящие шедевры – на 90-й минуте матча с «Филадельфией» Вилья забил гол из центра поля. По итогам 2016 года он был признан самым ценным игроком МЛС.



Контракт с «Нью-Йорк Сити» действовал до 2018 года, Вилья не стал продлевать его и на правах свободного агента перешёл в японский клуб «Виссел Кобе».



В новой команде он воссоединился с бывшим партнёром по сборной Испании и «Барселоне» Андресом Иньестой. Вместе футболисты становились чемпионами мира и Европы, побеждали в Лиге чемпионов и чемпионате Испании.



С Иньестой и Вильей в составе «Виссел Кобе» смог впервые выиграть Кубок Японии. В финале они победили «Касиму Антлерс» со счётом 2:0.

Выступления Вильи в составе сборной Испании

За сборную Испании Вилья дебютировал в феврале 2005 года в матче со сборной Сан-Марино в отборе на ЧМ-2006.



На Евро-2008 Давид Вилья оформил хет-трик в ворота Акинфеева, а во втором туре забил победный гол на последней минуте матча со шведами. Голы форварда открыли Испании дорогу в плей-офф, команда завоевала титул чемпионов Европы.

Один из самых сильных турниров Вилья провёл на ЧМ-2010. Дубль Давида принёс Испании нелёгкую победу над Гондурасом, также он открыл счёт в матче с чилийцами. До полуфинала Вилья забил 5 из 6 голов своей команды. Испанцы стали чемпионами мира.



На неудачном для Испании ЧМ-2014 33-летний Вилья сыграл только в заключительном туре. Он забил красивый гол пяткой в ворота сборной Австралии. После замены в последнем матче с австралийцами Вилья не смог сдержать слёз. Он планировал покинуть национальную команду Испании, в составе которой провёл 97 матчей и забил 59 мячей



Однако спустя три года Хулен Лопетеги снова вызвал знакового нападающего в сборную.



«Этот вызов в национальную команду вызвал у меня чувство гордости. У меня нет слов, это воплощение мечты. Главный тренер Хулен Лопетеги позвонил мне и сказал, что следил за моими матчами и что я могу внести свой вклад в сборную Испании. Это меня сильно удивило, хотя я и не прекращал думать о возвращении в сборную», — цитировала Вилью AS.

После завершения карьеры Вилья решил «участвовать в футболе другими способами»

В 2019 году на своей странице в «Инстаграме» Вилья объявил о завершении карьеры:



«После 19 лет профессиональной карьеры я решил уйти из футбола по окончании нынешнего сезона. Спасибо всем клубам, тренерам и товарищам по команде, которые позволили мне наслаждаться этой мечтой. Спасибо моей семье, которая всегда была рядом, чтобы поддержать меня в хорошие и трудные времена. ...> Спасибо всем за вашу любовь!»

В 2019 году Давид Вилья стал владельцем американского клуба «Куинсборо».



«Куинс всегда был особенным местом для меня. Я горжусь тем, что смогу выставить профессиональную футбольную команду в USL», — написал Вилья в «Инстаграме».



С сезона-2020/2021 «Куинсборо» стартовал в USL, второй футбольной лиге в США после МЛС. Клуб базируется в одном из районов Нью-Йорка — Куинсе. Это первая футбольная команда Куинса в истории.



«Даже несмотря на то, что я больше не буду на поле, я буду продолжать участвовать в футболе другими способами и буду продолжать вносить свой вклад в футбольный мир», — говорит Вилья.



В мае 2021 года Давид подписал контракт с индийским клубом «Одиша», где возглавил отдел глобальных футбольных операций.

Вилья открыл свою футбольную академию DV7, где детей учат играть в футбол по методу DV7. «Это метод, который Давид Вилья усвоил в детстве, применял на протяжении всей карьеры и совершенствовал под руководством лучших тренеров всех времён: Луиса Арагонеса, Пепа Гвардиолы, Висенте дель Боске и Диего Симеоне», — говорится на сайте академии.