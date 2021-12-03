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«Зенит» — «Ростов». Платная прямая трансляция
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19:00 Мск
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«Зенит» — «Ростов», 17-й тур РПЛ, разбор судейства и видео голов Полоза и Комличенко, мнение Игоря Федотова

«Судья — мужик». Правильно ли засчитали супергол «Ростова» в ворота «Зенита»?
Максим Пахомов Михаил Рождественский
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Разобрали спорный эпизод с Игорем Федотовым
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Похоже, сине-бело-голубые вообще должны были остаться в меньшинстве. Разобрали спорные эпизоды с Игорем Федотовым.

17-й тур РПЛ стартовал жарко. «Зенит» и «Ростов» встретились в Санкт-Петербурге и устроили шоу уже в первом тайме. Причин для споров по поводу судейства предостаточно.

Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
03 декабря 2021, пятница. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
2 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Полоз – 11' (пен)   0:2 Комличенко – 25'   1:2 Клаудиньо – 31'   2:2 Клаудиньо – 69' (пен)

Первый гол случился уже на 11-й минуте, причём забил его «Ростов». Понтус Альмквист умчался от Дмитрия Чистякова, и тот неаккуратно приземлился на ногу шведскому полузащитнику. Судья Алексей Матюнин назначил пенальти и показал защитнику жёлтую карточку. Дмитрий Полоз с точки не простил, но прав ли арбитр?

Разобраться «Чемпионату» помог Игорь Федотов: «Судья верно назначил 11-метровый в ворота «Зенита». Но надо было удалять Чистякова. Он совершал фол без попытки сыграть в мяч, а игрок «Ростова» мог бить по воротам следующим ударом – это лишение явной возможности забить гол».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

На этом спорные моменты и, главное, голы не закончились. На 25-й минуте Вендел в борьбе потерял мяч в центре поля, а Николай Комличенко после заброса вперёд корпусом отправил Ярослава Ракицкого на газон и запулил с лёта за шиворот Михаилу Кержакову. Футболисты «Зенита» стали яростно спорить с арбитром — по их мнению, форвард «Ростова» сфолил. Ракицкий был настолько не согласен, что даже получил жёлтую. А Матюнин, посмотрев повтор, отменять гол не стал — 0:2.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Игорь Федотов решение коллеги поддержал: «Зенит» хотел играть в футбол — пусть играет в него. Гол Комличенко засчитан верно. Там ничего не было ни в первом моменте с Венделом, ни во втором с Ракицким. Это борьба, это футбол. Вендел вообще тоже руки выставлял. Матюнин — мужик, который судит то, что видит. Так наш футбол станет лучше».

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