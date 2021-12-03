Кокорин вернётся в Россию? Нашли для него шесть подходящих вариантов в РПЛ

Уже зимой Александр Кокорин может покинуть «Фиорентину». Как сообщает Violanews со ссылкой на Corriere Dello Sport, россиянин либо вернётся на родину, либо отправится в Объединённые Арабские Эмираты. «Фиорентина», скорее всего, предложит нападающему разорвать контракт. В России сразу несколько клубов этой зимой будут искать нападающего, и одну из команд Кокорин точно усилил бы.

«Уфа»

Если оставить за скобками голы Агаларова, «Уфа» забила четыре мяча в 16 матчах чемпионата. Учитывая возможный уход 21-летнего нападающего зимой, клубу пригодился бы Кокорин. Кроме того, у форварда «Фиорентины» хорошие отношения с Газизовым, который приобретал его в «Спартак». «Я верю в него и уверен, что это очень серьёзный футболист. Большого качества футболист. Но мне кажется, что он ещё не всё сказал в РПЛ», – делился мнением Газизов о Кокорине.

Ранее председатель совета директоров «Уфы» заявил, что никаких долгов у клуба не будет. Появление Кокорина в столице Башкортостана возможно, но маловероятно. Во-первых, нападающий вряд ли захочет играть в команде, которая борется за выживание. Во-вторых, Кокорин наверняка рассчитывает устроиться поближе к Москве.

«Урал»

А вот «Урал» первым готов предложить контракт Кокорину. В конце ноября президент клуба заявил, что команда из Екатеринбурга готова приобрести нападающего. «Даже когда у Саши были проблемы в жизни, я ещё тогда сказал ему, что готов рассматривать его как нападающего в клубе. Я считаю его хорошим нападающим. Если будет возможность приобрести его, мы никогда не откажемся. Смог бы Кокорин сыграться с Бикфалви? Что я считаю – никому не интересно. Всё будет решать главный тренер. Я не влияю на тренерский процесс. Потянет ли «Урал» контракт Кокорина? Смотря какой у него контракт сейчас. Уровень зарплаты Саши, который у него был в «Зените», конечно, не потянем. Хороший контракт сможем предложить, но не такие деньги, которые были в «Фиорентине», – сказал Иванов.

«Урал», как и «Уфа», – аутсайдер чемпионата. У команды Шалимова семь голов в 16 матчах – худший результат лиги. Скорее «Уралу» нужен Кокорин, чем Кокорину «Урал».

«Арсенал»

Туляки находятся внизу турнирной таблицы и постараются избежать стыковых матчей. «Арсенал» может предложить хороший контракт Кокорину, но проблема в том, что у команды Божовича перебор игроков в атакующей линии – Аджоев, Эванс Кангва, Луценко, Марков, Панченко, Тудорие. В феврале 2020 года ходили разговоры о возможном переходе Кокорина в «Арсенал».

Президент клуба тогда разъяснил свою позицию: «Кокорина я знаю давно. Всё зависит от него. Мы всегда рады хорошим футболистам. Но то, где он хочет играть, решать ему». Кокорин в интервью Савину подтвердил, что предложение от «Арсенала» у него действительно было.

«Химки»

«Химки» занимают 15 место в чемпионате, одержав всего две победы. У команды Черевченко есть несколько атакующих игроков, которые находятся в тени: Адеми, Долгов, Мирзов, Кухарчук. Лучший среди них – Кухарчук с тремя голами и двумя ассистами в 15 матчах. Для Кокорина подмосковная команда с точки зрения локации – оптимальный вариант. Правда, необходимо будет спасти клуб, чтобы не вылететь в ФНЛ.

«Сочи»

Кокорин выступал за «Сочи» во второй части сезона-2019/2020. Он принял участие в 10 матчах, забил семь голов и отдал три голевые передачи. Федотов – единственный тренер, у которого нападающий заиграл после отбывания тюремного срока. Сейчас команда борется за Лигу чемпионов и, скорее всего, будет усиливаться. Да, у южан есть Кассьерра, у которого семь голов и три ассиста в 10 матчах (как у Кокорина в 2020-м), и часто травмирующийся Дуганджич. Нападающий с российским паспортом точно не помешает «Сочи», тем более он хотел остаться в команде в 2020 году, если бы она боролась за высокие места:

«Остался бы играть в «Сочи»? Если бы команда была сильнее, то да. Это мечта жить там. Мне там больше понравилось, чем в Москве».

«Рубин»

Не стоит исключать вариант с «Рубином», пока там Леонид Слуцкий. Весной 2020 года Кокорин заявил, что главный тренер казанцев сказал ему, что нападающий может на него положиться. «С Викторовичем мы виделись, мы пересеклись случайно. Он мне сказал: «Сань, если у тебя будут какие-то проблемы или у тебя будут непонятки с клубом, ты всегда можешь на меня положиться и мне написать», – сказал Кокорин.

Ждём в России уже зимой?