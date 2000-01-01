Люксовая коллекция автомобилей Лионеля Месси стоимостью 2,8 млрд рублей
У нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси самый дорогой автопарк среди всех спортсменов мира. Общая стоимость 13 транспортных средств Лео — $ 37,3 млн (2,8 млрд рублей).
Ferrari F430 Spider
Месси отдаёт предпочтение итальянским автопроизводителям, но только на них не зацикливается.
Mercedes-Benz SLS AMG
Футуристический дизайн дверей напоминает классический DeLorean в современной интерпретации.
Maserati Granturismo MC Stradale
Granturismo MC Stradale выглядит проще по сравнению со многими другими спортивными автомобилями Месси, но дизайн весьма элегантен.
Pagani Zonda Tricolore
Pagani Zonda Tricolore — один из самых оригинальных автомобилей в коллекции Лео. Привлекает внимание причудливыми изгибами. Таких машин выпущено всего три в мире.
Audi R8 Spyder V10
Месси является послом Audi. Логично, что в его автопарке есть модели этого бренда.
Cadillac Escalade
Escalade является символом богатства и принадлежности к элитному классу.
Range Rover SV Autobiography
Жемчужина линейки Range Rover стоимостью более $ 200 тыс.
Audi RS6 Avant
Ещё одна Audi. Также у Месси есть Audi A7, Audi Q7 и Audi Q8.
Mini Cooper S Cabriolet
Кабриолет у Месси тоже в наличии.
Люксовая коллекция автомобилей Лионеля Месси стоимостью 2,8 млрд рублей
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