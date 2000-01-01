Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Люксовая коллекция автомобилей Лионеля Месси стоимостью 2,8 млрд рублей
Люксовая коллекция автомобилей Лионеля Месси стоимостью 2,8 млрд рублей
У нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси самый дорогой автопарк среди всех спортсменов мира. Общая стоимость 13 транспортных средств Лео — $ 37,3 млн  (2,8 млрд рублей).
AMP-версия
Ferrari F430 Spider
Ferrari F430 Spider
Месси отдаёт предпочтение итальянским автопроизводителям, но только на них не зацикливается.
Mercedes-Benz SLS AMG
Mercedes-Benz SLS AMG
Футуристический дизайн дверей напоминает классический DeLorean в современной интерпретации.
Maserati Granturismo MC Stradale
Maserati Granturismo MC Stradale
Granturismo MC Stradale выглядит проще по сравнению со многими другими спортивными автомобилями Месси, но дизайн весьма элегантен.
Pagani Zonda Tricolore
Pagani Zonda Tricolore
Pagani Zonda Tricolore — один из самых оригинальных автомобилей в коллекции Лео. Привлекает внимание причудливыми изгибами. Таких машин выпущено всего три в мире.
Audi R8 Spyder V10
Audi R8 Spyder V10
Месси является послом Audi. Логично, что в его автопарке есть модели этого бренда.
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Escalade является символом богатства и принадлежности к элитному классу.
Range Rover SV Autobiography
Range Rover SV Autobiography
Жемчужина линейки Range Rover стоимостью более $ 200 тыс. 
Audi RS6 Avant
Audi RS6 Avant
Ещё одна Audi. Также у Месси есть Audi A7, Audi Q7 и Audi Q8.
Mini Cooper S Cabriolet
Mini Cooper S Cabriolet
Кабриолет у Месси тоже в наличии.
Люксовая коллекция автомобилей Лионеля Месси стоимостью 2,8 млрд рублей
Читайте также
«Терек» — «Спартак» — 2:4, драка в перерыве
Зачем «Спартаку» Безушков и Свинов
«Зенит» — «Ростов» — 2:2
Фанаты «Зенита» и «Ростова» ушли со стадиона
Разобрали спорный эпизод с Игорем Федотовым
Где сейчас Давид Вилья
© championat.com 2000–2021