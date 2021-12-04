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«Крылья Советов» — ЦСКА — 0:1, голы, видео, обзор матча, 4 декабря 2021 года, РПЛ

ЦСКА снова был ни о чём. Но тут Эджуке включил свой супердриблинг
Павел Прохоров
«Крылья Советов» – ЦСКА – 0:1
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Армейцы взяли три очка в Самаре благодаря голу Бохинена.

В первом круге ЦСКА обыграл «Крылья Советов» со счётом 3:1. Армейцы пропустили первыми и больше тайма проигрывали в родных стенах. Красно-синих спас Эджуке, сравнявший счёт, и Чалов, забивший победный мяч и отдавший голевую передачу в конце на Заболотного. Выезд в Самару был хорошим шансом для ЦСКА, чтобы прервать неудачную серию из трёх поражений и ничьей. Получилось.

В первом тайме команды создали мало моментов. Ломаев вступил в игру на девятой минуте после удара Эджуке, а Акинфеев дважды выручил армейцев после выстрела Чернова в нижний угол и удара Ежова.

Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
04 декабря 2021, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Бохинен – 75'

В начале второго тайма ЦСКА имел отличную возможность забить. Дивеев выпрыгнул выше всех в штрафной площади и пробил головой – Ломаев с трудом зафиксировал мяч. Однако следующий момент гости создали лишь через 20 минут. «Крылья» прижали ЦСКА к воротам, нанесли несколько ударов и вынудили Мухина получить седьмую жёлтую карточку в сезоне. Роман Ежов, как посчитал портал Opta Sports, заработал на себе девять «горчичников» для соперников в этом сезоне РПЛ – больше всех в лиге.

На 75-й минуте ЦСКА неожиданно повёл в счёте: Эджуке на дриблинге ушёл в лицевую и сделал мягкую подачу к линии вратарской, откуда Бохинен ударом с лёта направил мяч в сетку ворот.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

Через пять минут Заболотный мог снимать все вопросы о победителе, но, войдя в штрафную, не переиграл Ломаева. Главный тренер «Крыльев» Осинькин освежил состав: на поле вышли Якуба, Пиняев и Липовой. Но спасти игру в оставшиеся 10 минут не удалось — 0:1.

В целом «Крылья Советов» в этом матче были не хуже ЦСКА. Москвичи победили главным образом за счёт отличной игры Акинфеева (особенно в первом тайме) и, конечно, мастерства Эджуке, сделавшего гол в самый нужный момент.

Таким образом, ЦСКА прервал четырёхматчевую серию без побед и пока вышел на четвёртое место в таблице. «Крылья Советов» сохранили восьмую строчку до матча «Рубина» с «Нижним Новгородом».

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