«Красная карточка Соболеву — по делу». Разбираем спорное удаление у «Спартака»

В матче 18-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат» хозяева уже в середине первого тайма остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Александр Соболев. Нападающий пытался выполнить передачу и, расставшись с мячом, прямой ногой попал сопернику в щиток. После консультаций с судьями VAR главный арбитр Виталий Мешков показал форварду красную карточку. Эмоциям Соболева не было предела, и он нецензурно высказался, уходя с поля.
Разобраться в спорном моменте «Чемпионату» помог арбитр Игорь Федотов: «Красная карточка Соболеву показана по делу, хотя Мешков сначала вообще ничего не показал – это странно. Соболев сыграл в мяч, а потом пошёл в ногу соперника. Он должен был постараться избежать столкновения, а он пошёл продавливать дальше – удаление за серьёзное нарушение правил».
Через несколько минут защитник «Ахмата» Андрей Семёнов грубо сыграл против Руслана Литвинова. Судья показал игроку гостей «горчичник», а затем наградил жёлтой карточкой за бурные эмоции Руя Виторию. Главный тренер «Спартака» требовал, чтобы рефери удалил защитника «Ахмата».
Арбитр Федотов считает, что судья правильно разобрался в эпизоде. «Что касается Семёнова, то это не удаление. Он прыгнул в спартаковца, попал в голеностоп, но снизу – это фол на жёлтую карточку», – сказал Федотов.
- 4 декабря 2021
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