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Александр Соболев получил красную карточку в матче с «Ахматом», фол Соболева в матче с «Ахматом»

«Красная карточка Соболеву — по делу». Разбираем спорное удаление у «Спартака»
Павел Прохоров
Александр Соболев получил красную карточку
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Нападающий спартаковцев, уходя с поля, выругался.

В матче 18-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат» хозяева уже в середине первого тайма остались в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Александр Соболев. Нападающий пытался выполнить передачу и, расставшись с мячом, прямой ногой попал сопернику в щиток. После консультаций с судьями VAR главный арбитр Виталий Мешков показал форварду красную карточку. Эмоциям Соболева не было предела, и он нецензурно высказался, уходя с поля.

Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
04 декабря 2021, суббота. 17:00 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Мозес – 13'   1:1 Уткин – 45+3'
Удаления: Соболев – 32' / нет

Разобраться в спорном моменте «Чемпионату» помог арбитр Игорь Федотов: «Красная карточка Соболеву показана по делу, хотя Мешков сначала вообще ничего не показал – это странно. Соболев сыграл в мяч, а потом пошёл в ногу соперника. Он должен был постараться избежать столкновения, а он пошёл продавливать дальше – удаление за серьёзное нарушение правил».

Через несколько минут защитник «Ахмата» Андрей Семёнов грубо сыграл против Руслана Литвинова. Судья показал игроку гостей «горчичник», а затем наградил жёлтой карточкой за бурные эмоции Руя Виторию. Главный тренер «Спартака» требовал, чтобы рефери удалил защитника «Ахмата».

Арбитр Федотов считает, что судья правильно разобрался в эпизоде. «Что касается Семёнова, то это не удаление. Он прыгнул в спартаковца, попал в голеностоп, но снизу – это фол на жёлтую карточку», – сказал Федотов.

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