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Грубая ошибка вратаря «Ахмата» в моменте с голом Промеса, видео, «Спартак» — «Ахмат» — 2:1, 4 декабря 2021 года

«Спартаку» — уважение за победный гол в меньшинстве. Но куда убежал вратарь «Ахмата»?
Павел Прохоров
Грубая ошибка вратаря «Ахмата»
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Квинси Промес бил практически по пустым воротам.

В субботу в матче 17-го тура РПЛ «Спартак» победил в Москве «Ахмат» со счётом 2:1. Победный мяч забил Квинси Промес на 87-й минуте. Зобнин выполнил длинную подачу в штрафную площадь, и Промес переправил мяч в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Конечно, защитник должен был опекать Промеса плотнее и не давать ему нанести удар. Но главное в этом эпизоде — ошибка вратаря «Ахмата» Виталия Гудиева. Перемещаясь, он совершенно потерял ворота: по сути, Квинси бил в пустые. Посмотрите, как это выглядело с позиции нападающего «Спартака».

А вот стоп-кадр записи с камеры из ворот.

В общем, за гол в меньшинстве «Спартаку» — уважение. Но куда убежал вратарь «Ахмата», непонятно.

Промес отпраздновал гол вместе с Виторией и запасными, а после финального свистка показал в камеру жест «Держите свой рот на замке». Голландец забил 66-й гол за «Спартак» в чемпионатах России и догнал в списке лучших бомбардиров-легионеров Сейду Думбия. Новая цель Промеса – Данни (68 голов). А лидерами в этом списке являются Вагнер Лав и Сердар Азмун (у обоих по 85 голов).

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