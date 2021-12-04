«Судья ошибся». «Локомотив» проиграл из-за «левого» пенальти?

С «Локомотивом» по-прежнему что-то не так. В 17-м туре РПЛ железнодорожники принимали последнюю команду чемпионата — «Урал». И проиграли.

Первый тайм получился незрелищным и вязким, команды частенько фолили. Главный эпизод случился незадолго до перерыва. После подачи с углового защитник «Локо» Тин Едвай выпрыгнул так высоко, что проехался локтем по голове Ивана Кузьмичёва. Главный арбитр Кирилл Левников сразу же указал на «точку», да ещё и влепил хорвату жёлтую карточку. В недоумении, кажется, были вообще все, ведь футболист «Урала» никак не пострадал. Гости с удовольствием воспользовались подарком и забили — отличился Рафал Аугустыняк.



Судя по всему, Левников погорячился. Так считает наш эксперт Игорь Федотов. «Судья ошибся, назначив 11-метровый в ворота «Локомотива». Едвай не выставлял локоть в голову, за что там жёлтая карточка? За грубую игру? Грубой игры там нет — нет движения локтем в голову. Да, руку на голову он положил, но никакой грубости не было. Очень легковесный 11-метровый удар», — сказал Федотов «Чемпионату».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч Премьер».

В начале второго тайма Едвай окончательно присвоил себе звание самого несчастного футболиста этого матча. Защитник «Локомотива» наступил на ногу сопернику и получил вторую жёлтую карточку — на этот раз бесспорную.



«Локомотив» принялся биться в стену из защитников «Урала» и даже позволил сопернику провести несколько острых контратак. Но в итоге голов ни в те, ни в другие ворота мы не увидели.

Проиграл «Локомотив» очень не вовремя. Во-первых, для железнодорожников это уже третье поражение в РПЛ подряд и четвёртое во всех турнирах. А последняя победа состоялась аж в конце октября! Команда Маркуса Гисдоля упустила возможность обойти ЦСКА и застряла на пятом месте в таблице. И может рухнуть ещё ниже. Для этого хватит даже ничьей в матче «Краснодара» с «Сочи».



Для «Урала» эта победа — целое событие. Команда не побеждала даже дольше, чем «Локомотив» — с начала октября. Теперь же парням Игоря Шалимова удалось прыгнуть с последнего места на 12-е. Правда, никто из конкурентов в этом туре ещё не играл.