«Fan ID сделает только хуже». Березуцкий и Акинфеев эмоционально поддержали фанатов ЦСКА

Через неделю после задержаний на домашнем матче с «Зенитом» ЦСКА заговорил с фанатами на одном языке. То есть не просто дал программное интервью (Бабаев отвечал «СЭ» про работу клуба с полицией), но выстроил с болельщиками коммуникацию на разных уровнях и отреагировал на акцию фанатов.

Гостевой сектор ЦСКА в Самаре, где обыграли «Крылья» благодаря голу Бохинена, опустел на 19-й минуте 11-й секунде – в честь года основания ЦСКА.



1. Сначала клуб словами директора по связям с общественностью Сергея Аксёнова признал, что знает про акцию и что с армейцами солидарны фанаты других клубов. «Конечно, команде будет сложно без их поддержки, но мы понимаем решение болельщиков, – заявил Аксёнов в интервью «Р-Спорт». – Мы всё равно вместе».



2. Мотив «мы всё равно вместе» проник и в посты армейцев в соцсетях. Сначала футболисты аплодировали гостевому сектору после разминки (так обычно не делают). Затем клуб объяснил действия игроков: «Сегодня у команды не будет возможности поблагодарить болельщиков после игры, поэтому парни подошли к трибуне после разминки».



И ещё раз: «Пока мы едины – мы непобедимы».

3. Клуб дополнительно выпустил фотопост с аплодисментами.

4. Дальше за общение с фанатами отвечал Игорь Акинфеев. На матч с «Крыльями» он вышел в капитанской повязке с числом 12 – в честь болельщиков, то есть 12-го номера.

5. Свои мысли капитан, которого признали лучшим игроком матча, объяснил в послематчевом интервью: «Хотел бы разделить награду с фанатами».



И продублировал в масштабном посте с прикреплённым фото гостевого сектора: «Как сказал в интервью – победу хочу разделить с болельщиками. Лучшее, что мы могли сегодня для них сделать – выиграть». К которому приложил фото гостевого выезда.



6. Наконец, про фанатов на послематчевой пресс-конференции высказался Алексей Березуцкий – хотя при таком общении тренер ЦСКА предпочитает короткие ответы исключительно по игре.

Фото: pfc-cska.com

Вот его главные мысли:



а) акция фанатов не могла не повлиять на подготовку к игре;



б) Березуцкий акцию поддерживает и не понимает, зачем задерживать большое количество людей – тем более в холод – и потом отвозить их в отделение («Не знаю, зачем это делать и для кого»);



в) при этом понимает, что файеры жечь нельзя («Это понятно любому человеку»);



г) и отдельно про Fan ID:

«Если мы знаем, что камеры не работали какое-то время, то это нововведение никак не поможет. Fan ID сделает только хуже, система распознавания лиц гораздо лучше. Я сталкивался с Fan ID – это неудобно, это отбивает охоту спонтанно пойти на стадионы. Не вижу в этом никакого смысла, это может отпугнуть болельщиков от футбола, что нам не нужно».



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Итого: через официальные ресурсы, главного тренера и самого уважаемого футболиста (то есть капитана) ЦСКА поддержал фанатов и даже выступил против Fan ID.



Клуб до сих пор не прокомментировал «информационный вакуум» (как его назвали фанаты) во время задержаний, но на самых разных уровнях подчеркнул: клуб и фанаты вместе.