Бенитес и «Эвертон» идут на дно. Разбираемся в причинах провала

Плохо в атаке, плохо в обороне. И даже с деньгами — не очень хорошо.

К 16-му туру АПЛ «Эвертон» подошёл с безвыигрышной серией из восьми матчей, причём шесть из них — поражения. В турнирной таблице команда идёт в середине второго десятка, до зоны вылета всего пять очков. Разбираемся в причинах провала «Эвертона» в первой половине сезона и пытаемся понять, насколько в неудачах виноват главный тренер Рафаэль Бенитес.

Бенитес не получил денег на усиление состава. Летом на трансферы потратили £ 1,7 млн

Фархад Мошири владеет «Эвертоном» с 2016-го – с того времени клуб потратил на трансферы более £ 500 млн. Финансовый фэйр-плей не дремлет, как и правила премьер-лиги, согласно которым допускается убыток не более £ 105 млн за трехлетний период. С сезона-2017/2018 по сезон-2019/2020 «Эвертон» потратил почти £ 265 млн.

Бенитес пришел как раз в тот момент, когда «Эвертону» пришлось включить режим экономии на рынке трансферов. На усиление для Рональда Кумана в 2016-м потратили £ 77,4 млн, для Марку Силвы в 2018-м — £ 89,82 млн, а для Карло Анчелотти — £ 66 млн. Бенитесу на новичков выделили £ 1,7 млн. Вся сумма ушла на покупку вингера «Байера» Демарая Грэя.

Такая ситуация сложилась ещё и потому, что «Эвертон» больше тратил, чем зарабатывал. Начиная с сезона-2016/2017 клуб потратил на трансферы £ 526,38 млн, а заработал £ 276,8 млн. За пять лет «Эвертон» ушёл в минус на £ 249,58 млн. Приличная часть заработанной суммы – это продажи Джона Стоунза (£ 50 млн) и Ромелу Лукаку (£ 76,23 млн), которые стали активами «Эвертона» ещё до прихода Мошири.

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Заработать на продажах тех игроков, которые были куплены начиная с сезона-2016/2017, по большей части не удалось. Дэви Классена подписали за £ 24,3 млн, а продали «Вердеру» за £ 12,15 млн. На Дженка Тосуна потратили £ 20,25 млн и два последних сезона отдают его в аренду. Ещё один пример – Тео Уолкотт, которого подписали за £ 20,25 млн, а отпустили свободным агентом.

Всё это привело к тому, что четырёх из пяти новичков прошедшим летом «Эвертон» подписал бесплатно. Клуб вёл переговоры о трансферах Донни ван де Бека из «Манчестер Юнайтед» и Эйнсли Мейтленд-Найлза из «Арсенала», но оба перехода сорвались. Бенитес напрямую не называл причину, по которой трансферы не состоялись, однако догадаться несложно. Теперь все его надежды связаны с тем, что в следующее трансферное окно клуб позволит себе больше.

Нынешний состав «Эвертона» — это смесь игроков от шести тренеров

За пять лет в «Эвертоне» сменились четыре тренера, Бенитес стал пятым по счету. Под каждого выделялись средства на усиление, приезжала очередная партия новичков. Но ни один из четвёрки Куман, Эллардайс, Силва и Анчелотти не проработал в клубе хотя бы два года. Каждый из них сталкивался с наследием предшественника, эта же участь ждала и Бенитеса.

В десятом туре «Эвертон» проиграл «Вулверхэмптону» — 1:2. Стартовые 11 игроков, которых выпустил Бенитес, пришли в клуб при шести разных тренерах. Холгейт – при Роберто Мартинесе, Пикфорд и Кин — при Кумане, Ришарлисон, Ивоби и Гбамин — при Силве, Аллан и Годфри — при Анчелотти, а Коулман пришел в «Эвертон» ещё при Мойесе. И только два игрока перешли в клуб при Бенитесе – Таунсенд и Грэй.

У Бенитеса пока что нет тех возможностей, которые были у его предшественников. Тем не менее в составе «Эвертона» хватает качественных исполнителей, из которых реально слепить добротную команду. Вероятно, Бенитес что-то такое себе и планировал, если бы не вмешались травмы.

Бенитес столкнулся с нехваткой игроков в каждой линии, особенно – в атаке

Травмы преследуют «Эвертон» с самого начала сезона. Андре Гомеш вышел на поле лишь в трёх матчах АПЛ и ни одного из них не отыграл полностью. Доминик Калверт-Льюин, который в прошлом сезоне забил 16 голов в чемпионате, к началу декабря провёл всего три матча в АПЛ.

Из-за повреждений на разные сроки выбывали и другие важные исполнители – Дукуре, Дэвис, Мина, Динь и Ришарлисон. В ситуации с последним отчасти Бенитес должен винить самого себя. Он дал добро на участие Ришарлисона в Олимпийских играх. Это привело к тому, что по возвращении у игрока возникли проблемы с физическим состоянием. Ришарлисон пока так и не набрал свою лучшую форму – на его счету всего два гола в девяти матчах чемпионата.

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Бенитес пытался решить проблему по ходу сезона. После того как Калверт-Льюин травмировался повторно, у Бенитеса возникли вопросы к медицинской службе «Эвертона». Месяц назад был уволен глава медслужбы Дэнни Донахи.

Эпидемия травм вскрыла ограниченность состава нынешнего «Эвертона». Левый защитник Люка Динь получил травму и не сыграл против «Вулверхэмптона». У Бенитеса нет альтернативы на эту позицию – и на ту встречу Диня заменил номинальный центральный защитник Бен Годфри. Похожая история и с правым краем защиты. Здесь у «Эвертона» играет безальтернативный Шеймус Коулман, которому уже 33 года. В составе есть клубный воспитанник Джонджо Кенни, которого летом вернули из аренды в «Селтике». Но похоже, что Кенни настолько не готов к выступлению в основном составе, что однажды на место Коулмана Бенитес предпочел выпустить того же Годфри.

О необходимости усилить позицию правого защитника говорил ещё Анчелотти. Вопрос остался открытым и при Бенитесе, а значит, в январе «Эвертон» попытается найти достойное усиление на эту позицию.

Кризис в атаке – за пять ноябрьских матчей «Эвертон» забил два гола

Калверт-Льюин всё никак не залечит травмы, а Ришарлисон – не наберёт оптимальную форму. На этом проблемы «Эвертона» в атаке не заканчиваются. В начале сезона клуб лишился ещё двух креативных исполнителей. После ухода Карло Анчелотти окончательно поник Хамес Родригес, который не понимал, каким будет его будущее в «Эвертоне». Клуб не стал удерживать игрока с зарплатой в £ 250 000 в неделю.

При всей своей нестабильности и травматичности Хамес дал «Эвертону» шесть голов и девять ассистов в прошлом сезоне. Альтернативу ему клуб не нашёл – Хамес покинул «Эвертон» в конце сентября, когда трансферное окно уже было закрыто. Ещё одной потерей стал Гилфи Сигурдссон. Летом стало известно, что в отношении одного из игроков «Эвертона» проводится расследование по делу о сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних. Имя не называлось, но впоследствии Сигурдссон не сыграл ни одного матча в сезоне.

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Калверт-Льюин травмирован, Ришарлисон не в форме, Хамес ушёл, а Сигурдссон вне игры. В такой ситуации спасителями «Эвертона» стали вингеры. Андрос Таунсенд – лидер клуба по количеству забитых голов в этом сезоне (пять). На втором месте ещё один новичок, Демарай Грэй, на счету которого четыре гола. С их приглашением Бенитес угадал на все сто, а подписание Саломона Рондона пока что себя не оправдывает – в 10 матчах АПЛ нападающий не забил ни одного гола.

Неразбериха в обороне. «Эвертон» регулярно пропускает со стандартов

Травмы и потери игроков сказались не только на атаке. «Эвертон» не пропустил всего в трёх матчах АПЛ этого сезона. Клуб пропустил шесть голов со стандартных положений – это второй худший показатель среди всех команд чемпионата (хуже только «Кристал Пэлас»).

The Athletic отмечает, что причиной регулярных ошибок при стандартах стали решения Бенитеса. Игроки не успевают адаптироваться к новым задачам и ролям на поле, что приводит к результативным промашкам у собственных ворот. Так и были пропущены голы от «Вест Хэма», «Уотфорда» и «Вулверхэмптона». Но что поделать Бенитесу, когда ресурс ограничен?

Интересно, что при всех перечисленных проблемах, Бенитес долгое время удерживал клуб на привычных позициях. После 11 туров прошлого сезона «Эвертон» шел девятым (в этом году 11-м), набрал 17 очков (сейчас 15), а разница забитых и пропущенных была положительной (+2, а сейчас был ноль).

Правда, есть риск, что по итогам сезона «Эвертон» займёт самое низкое место за последние пять лет. Под руководством Кумана клуб завершил сезон-2016/2017 седьмым. Потом было падение – два сезона подряд на восьмом месте, новое падение на 12-е в сезоне-2019/2020 и 10-е по итогам прошлого сезона.

Есть все предпосылки к тому, что кризис «Эвертона» затянется. Проиграно дерби «Ливерпулю» (1:4), а в декабре клуб сыграет с «Арсеналом», «Лестером» и «Ньюкаслом» дома, отправится на выезд к «Челси», «Кристал Пэлас» и «Бёрнли». Сейчас для Бенитеса главное — не дать клубу свалиться в зону вылета, от которой «Эвертон» после 15 туров отделяет всего пять очков. И вторая задача – найти усиление в зимнее трансферное окно.

Вряд ли руководство «Эвертона» будет посреди сезона увольнять Бенитеса, ведь это дополнительные расходы за неустойку, а также поиски нового тренера. Бенитес останется и продолжит работу в имеющихся условиях.