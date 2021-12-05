«Спартак» нашёл замену Рассказову? Денисов дебютировал за основу красно-белых

Даниил Денисов полноценно дебютировал за основу «Спартака». Первое появление молодого защитника случилось во встрече с «Ахматом» в первом круге: он вышел вместо Литвинова и провёл на поле минуту. Сейчас Денисов сыграл всю игру против грозненской команды и внёс вклад в первую победу «Спартака» за семь матчей в чемпионате России.

Дебютный матч Денисова за «Спартак»

Обычно Денисов играет опорного полузащитника, но в ФНЛ он стал выходить справа в защите. На этом же месте его наигрывал на сборах Витория. Защитник попал в стартовый состав, так как Рассказов пропускал матч из-за красной карточки, а Кофрие — из-за дискомфорта. Витория пошёл на риск и не ошибся.

С первых минут Денисов старался держаться бровки, работать надёжно и допускать как можно меньше брака. Лёгкий мандраж чувствовался в действиях защитника, и дважды в начале матча его страховал Жиго. Денисов старался быстрее избавляться от мяча, и нередко это ему вредило: на 12-й минуте его передачу в центральный круг перехватил Швец, а на 14-й он допустил грубую ошибку, отдав пас игроку «Ахмата», после подачи которого у ворот Селихова возникла опасность.

Даниил не подключался к атаке красно-белых и держался линии с Жиго и Джикией. В середине тайма «Ахмат» убежал в атаку, Харин обыграл Денисова перед штрафной, но спартаковцы вернулись и подстраховали защитника.

В конце первого отрезка встречи Даниил играл увереннее: перехватил навесную передачу с правого фланга и выбил мяч из штрафной в опасной ситуации. Во втором тайме Денисову пришлось непросто: «Спартак» играл в меньшинстве, «Ахмат» атаковал через левый фланг, и несколько раз Даниил не успевал за Карапузовым – защитника страховали партнёры. В конце матча, когда красно-белые вели в счёте 2:1, Денисов чуть было не срезал мяч на ногу Уткину. На его счастье рядом с экс-полузащитником «Краснодара» находился Джикия.

За 90 минут Денисов отдал 41 пас (точность – 66%), совершил семь потерь (две – на своей половине поля) и восемь перехватов, выиграл 40% единоборств в обороне, выполнил 11 попыток отобрать мяч, из которых только три увенчались успехов. В целом защитник провёл матч на среднем уровне, но главное – «Спартак» не пропустил из-за его ошибки.

Руй Витория главный тренер «Спартака» «Мы должны были играть линию в четыре защитника. Он адаптирован к этой схеме, готов был держать эту линию. Там мог бы играть и Зобнин, но он был долго травмирован, мог бы Кутепов – но он мне больше нравится в центре, мог бы Литвинов – но он важнее в центре. Поэтому я выбрал Денисова».





В тексте использованы данные InStat.