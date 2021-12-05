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«Динамо» — «Уфа» — 2:0, видео, голы, обзор матча, 05 декабря 2021 года, РПЛ

«Динамо» ещё не конкурент «Зениту». Надо подтверждать амбиции через неделю
Дмитрий Зимин
«Динамо» ещё не конкурент «Зениту»
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Вряд ли Питер легко отдаст чемпионство.

«Динамо» победило «Уфу», но к команде осталось много вопросов. А уже через неделю матч с «Зенитом», который точно не захочет уйти на перерыв вторым.

Проблемы с психологией

«Динамо» по-прежнему непривычно называть главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство. Слишком уж много смущающих моментов. Некоторые из них проявились в игре с «Уфой». В первую очередь, они завязаны на психологии. Представим идеальный образ чемпионской команды, которая играет с аутсайдером. Фаворит должен уже в первом тайме обеспечить комфортное преимущество, а во втором без особых сложностей его удержать – проходная победа без нервов и плюс три очка. «Уфа» сделала всё, чтобы облегчить задачу сопернику. Два удаления в первом тайме – казалось, что ещё нужно, чтобы дать одному из лидеров обеспечить результат? Динамовцы забили гол, а потом начались проблемы.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте канала «Матч Премьер».

Полное преимущество по статистике, куча созданных моментов во втором тайме привели к голу только в самой концовке, когда игроки «Уфы» уже едва перемещались по полю.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте канала «Матч Премьер».

И ведь никто бы не удивился, если бы в случайной контратаке они отыгрались. Вместо того чтобы реализовать ещё один момент и успокоить зрителей, хозяева изредка включались, словно растягивая удовольствие, но никак не могли финализировать результат. Вряд ли эту историю можно отнести им в плюс. У «Динамо» действительно есть проблемы с реализацией в моменты, когда сделать это проще всего. Кажется, им наоборот нравится загонять себя в сложные ситуации, а потом из них выбираться. Правда, получается это делать не всегда.

Матчи с аутсайдерами и середняками – большая проблема «Динамо». В этом сезоне они уже проиграли «Нижнему», «Крыльям», «Ахмату». Кажется, им куда проще играть с командами, которые сопоставимы по классу. А ведь чемпионство зачастую выигрывается именно в матчах со второй восьмёркой. А с этим порой бывают проблемы.

Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
05 декабря 2021, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Уфа
Уфа
1:0 Макаров – 29'   2:0 Захарян – 86'
Удаления: нет / Кротов – 6', Касинтура – 36'

Идеальный шанс для «Динамо»

«Динамо» завершит первую часть сезона матчем с «Зенитом» на своём поле. В случае победы – уйдёт на зимний перерыв лидером. Сейчас команды разделяют два очка. Питер последние три сезона уже привык заканчивать первую часть сезона лидером. А потом убедительно проводить весну. Возможно, если «Динамо» всё-таки сможет подвинуть «Зенит» с первого места, в следующем году это скажется на действующем чемпионе.

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В московском клубе не стесняются признавать, что их цель – забрать к себе трофей в мае. Например, Арсен Захарян не так давно заявил, что не считает доминирование «Зенита» чем-то особенным. Он убеждён: соперника можно побеждать, а также подчеркнул, что задача – взять титул. Но чтобы сделать это, в очном матче необходимо выигрывать. Слишком уж болезненной получилась первая игра команд в Петербурге, когда «Динамо» уступило 1:4. Нужен реванш, тем более предпосылки для позитивного результата есть.

12 декабря у «Зенита» не сыграет Ракицкий, пропускающий матч из-за перебора жёлтых карточек. Так что в защите, вероятно, выйдут Ловрен и Чистяков, которые практически никогда не выходили вместе при схеме в два центральных защитника. Также команда в середине недели сыграет с «Челси» и, соответственно, времени на подготовку будет меньше.

Идеальный расклад для «Динамо» – подтвердить свои чемпионские амбиции. Ведь весной в любом случае будет тяжело.

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