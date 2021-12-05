Как заработать пенальти на 11-й секунде. Мастер-класс в матче РПЛ

Матч 17-го тура РПЛ «Нижний Новгород» — «Рубин» для гостей не задался с самого начала. Уже на первой минуте главный арбитр Артём Чистяков назначил в ворота «Рубина» пенальти, причём атака хозяев от розыгрыша с центра поля до нарушения заняла всего 11 секунд.

Вот все действия нижегородцев в этом эпизоде:

Стартовый свисток. Нападающий Беким Балай с центра поля пасует назад защитнику.



Тот делает длинную передачу вперёд на левый фланг, мяч принимает Тимур Сулейманов.



Сулейманов отдаёт пас Балаю и делает резкий рывок к воротам, отрываясь от защитника Георгия Зотова.



Балай возвращает мяч Сулейманову, тот входит в штрафную, а Зотов, так и не догнавший соперника, слегка цепляет его рукой. Сулейманов охотно падает.

Пенальти. На всё — около 11 секунд. Настоящий мастер-класс.

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Полузащитник «Нижнего» Николай Калинский с «точки» не промахнулся. «Рубин» отыгрался в середине первого тайма (у датчанина Андерса Дрейера теперь 7 голов в 11 матчах), но хозяева забили победный гол ещё до перерыва. Калинский сделал дубль, на этот раз забив с игры.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий начал своё выступление как раз словами о быстром пропущенном мяче. «Тяжеловато возвращаться в игру, когда пропускаешь гол на первой минуте. Удалось это сделать, создавали моменты, забили. На мой взгляд, второй гол уже не совсем вытекал из логики игры. Во втором тайме, понятно, соперник больше оборонялся, мы пытались вскрыть насыщенную оборону. К сожалению, нам это сделать не удалось», — цитирует Слуцкого официальный сайт «Рубина».

На вопрос о том, с чем связаны результативные ошибки Зотова (напомним, это он сфолил на Сулейманове), тренер сказал: «У нас в любом случае больше нет вариантов в позиции крайнего защитника».

После 17-го тура «Рубин» занимает 10-е место в таблице, набрав 22 очка. «Нижний Новгород» делит 12-13-е место с «Ростовом». У обеих команд по 18 очков.