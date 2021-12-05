Дебют Рангника в «МЮ» — скукота. Спас игрок, который косячит больше всех

Наконец-то «МЮ» сыграл первый матч с Ральфом Рангником у бровки. Немецкий специалист подписал контракт ещё на прошлой неделе, но из-за минимума опыта тренерской работы в последние 10 лет не мог сразу получить разрешение на работу в Англии. Начать удалось без блеска, но при этом с победы.

А это точно первый матч Рангника?

Стартовый состав «МЮ» на игру с «Пэлас» не претерпел ни одного изменения по сравнению с матчем с «Арсеналом». Те же 4-2-3-1 с Роналду на острие, тот же далеко не очевидный выбор в пользу Диогу Дало перед Аароном Ван-Биссакой (для него это два единственных выхода в старте за весь текущий чемпионат), просто те же самые 11 игроков.

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Крайне удивительно, что новый тренер решил не менять ничего, несмотря на плотнейший график (матчи не разделило даже трое суток), длину скамейки, совсем разный стиль и уровень соперников. А вот два матча под руководством Майкла Кэррика отличаются принципиально. Здесь и отсутствие/присутствие в старте Роналду, и количество опорников (против «Челси» вышли и Мактоминей, и Матич, и Фред), и стиль игры – вообще, сложнее найти что-то общее у перформансов «МЮ» в двух идущих подряд матчах.

Поэтому, наверное, можно сказать, что на самом деле первую игру в Англии Рангник отработал ещё против «Арсенала». Отсутствие возможности руководить командой до выходных – формальность, связанная с английской футбольной бюрократией. Рангник был утверждён как тренер задолго до вечера четверга, при желании он мог приказывать Кэррику – соответственно, эту победу теоретически мы можем записать именно в его актив.

Перфоманс против «Пэлас» — уныние с главной задачей не пропустить

Правда, сам матч сложился совершенно не в том стиле, что битва с «Арсеналом». Его вектор был уверенно направлен к нулевой ничьей – и, скорее всего, ею бы и закончился, если бы не вспышка индивидуального мастерства в исполнении Фреда.

Для «МЮ» этот матч стал первым домашним без пропущенных голов с самого апреля, когда команда сыграла на ноль с «Гранадой» в Лиге Европы. Учитывая, что это была ответная игра после победы 2:0 в Испании, тот «сухарь» вряд ли можно назвать полноценным – и тогда придётся мотать аж до марта, когда удалось 1:0 обыграть «Вест Хэм». Что же это за топ-клуб такой, что 8 месяцев не может сыграть дома без пропущенных?

Рангник очень любит много говорить, а ещё больше о нём любят говорить многочисленные звёзды футбола, которые с ним работали. Тем не менее, работу новый тренер начал примерно с того же, с чего начинают 90% тренеров – попыток навести порядок в обороне.

Начать с победы помог тот, кого больше всех критиковали

«Пэлас» далеко не прост. Тот же «Арсенал» в домашнем матче с этой командой на последних секундах вырывал даже не победу, а ничью. Конора Галлахера сдержать очень трудно, и даже шахматная ничья с минимумом опасности не стала бы для Рангника провалом.

Тем не менее начать с победы удалось благодаря прекрасному обводящему удару Фреда. В ситуации, когда совершенно затерялся Роналду и закрыли Фернандеша, спасло подключение к атаке опорника:

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С тактической точки зрения всё очень банально: соперник глубоко прижался к своим воротам, игрок опорной зоны получил слишком много свободы – и сверкнул индивидуальным мастерством. Но этот гол подчеркнул великолепный матч Фреда: семь удачных отборов, 95 касаний, один перехват и общая огромная активность позволили «МЮ» справиться с Галлахером. Более чем справедливо, что решающее действие в матче тоже осталось за ним.

На этой неделе Фред поучаствовал в большем количестве голов в АПЛ (2), чем в сезонах 19/20 и 20/21 вместе взятых. С «Арсеналом» он отдал голевую, с «Пэлас» забил.

Ни одного из игроков «МЮ» в последние месяцы не критиковали так сильно, как Фреда. И он действительно много косячил. Возможно, смена тренера позволит ему спасти карьеру на «Олд Траффорд».