Дебют Рангника в «МЮ» — скукота. Спас игрок, который косячит больше всех

Наконец-то «МЮ» сыграл первый матч с Ральфом Рангником у бровки. Немецкий специалист подписал контракт ещё на прошлой неделе, но из-за минимума опыта тренерской работы в последние 10 лет не мог сразу получить разрешение на работу в Англии. Начать удалось без блеска, но при этом с победы.
А это точно первый матч Рангника?
Стартовый состав «МЮ» на игру с «Пэлас» не претерпел ни одного изменения по сравнению с матчем с «Арсеналом». Те же 4-2-3-1 с Роналду на острие, тот же далеко не очевидный выбор в пользу Диогу Дало перед Аароном Ван-Биссакой (для него это два единственных выхода в старте за весь текущий чемпионат), просто те же самые 11 игроков.
Крайне удивительно, что новый тренер решил не менять ничего, несмотря на плотнейший график (матчи не разделило даже трое суток), длину скамейки, совсем разный стиль и уровень соперников. А вот два матча под руководством Майкла Кэррика отличаются принципиально. Здесь и отсутствие/присутствие в старте Роналду, и количество опорников (против «Челси» вышли и Мактоминей, и Матич, и Фред), и стиль игры – вообще, сложнее найти что-то общее у перформансов «МЮ» в двух идущих подряд матчах.
Поэтому, наверное, можно сказать, что на самом деле первую игру в Англии Рангник отработал ещё против «Арсенала». Отсутствие возможности руководить командой до выходных – формальность, связанная с английской футбольной бюрократией. Рангник был утверждён как тренер задолго до вечера четверга, при желании он мог приказывать Кэррику – соответственно, эту победу теоретически мы можем записать именно в его актив.
Перфоманс против «Пэлас» — уныние с главной задачей не пропустить
Правда, сам матч сложился совершенно не в том стиле, что битва с «Арсеналом». Его вектор был уверенно направлен к нулевой ничьей – и, скорее всего, ею бы и закончился, если бы не вспышка индивидуального мастерства в исполнении Фреда.
Для «МЮ» этот матч стал первым домашним без пропущенных голов с самого апреля, когда команда сыграла на ноль с «Гранадой» в Лиге Европы. Учитывая, что это была ответная игра после победы 2:0 в Испании, тот «сухарь» вряд ли можно назвать полноценным – и тогда придётся мотать аж до марта, когда удалось 1:0 обыграть «Вест Хэм». Что же это за топ-клуб такой, что 8 месяцев не может сыграть дома без пропущенных?
Рангник очень любит много говорить, а ещё больше о нём любят говорить многочисленные звёзды футбола, которые с ним работали. Тем не менее, работу новый тренер начал примерно с того же, с чего начинают 90% тренеров – попыток навести порядок в обороне.
Начать с победы помог тот, кого больше всех критиковали
«Пэлас» далеко не прост. Тот же «Арсенал» в домашнем матче с этой командой на последних секундах вырывал даже не победу, а ничью. Конора Галлахера сдержать очень трудно, и даже шахматная ничья с минимумом опасности не стала бы для Рангника провалом.
Тем не менее начать с победы удалось благодаря прекрасному обводящему удару Фреда. В ситуации, когда совершенно затерялся Роналду и закрыли Фернандеша, спасло подключение к атаке опорника:
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С тактической точки зрения всё очень банально: соперник глубоко прижался к своим воротам, игрок опорной зоны получил слишком много свободы – и сверкнул индивидуальным мастерством. Но этот гол подчеркнул великолепный матч Фреда: семь удачных отборов, 95 касаний, один перехват и общая огромная активность позволили «МЮ» справиться с Галлахером. Более чем справедливо, что решающее действие в матче тоже осталось за ним.
На этой неделе Фред поучаствовал в большем количестве голов в АПЛ (2), чем в сезонах 19/20 и 20/21 вместе взятых. С «Арсеналом» он отдал голевую, с «Пэлас» забил.
Ни одного из игроков «МЮ» в последние месяцы не критиковали так сильно, как Фреда. И он действительно много косячил. Возможно, смена тренера позволит ему спасти карьеру на «Олд Траффорд».
- 5 декабря 2021
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