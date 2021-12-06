«Просто клоун, отберите у него повязку!» Что происходит с лучшим форвардом «Арсенала»

Пьер-Эмерик Обамеянг переживает кризисный этап в карьере. Пять подряд матчей АПЛ без голов, нереализованные моменты из убийственных положений, хейт болельщиков и критика экспертов. После поражения от «Манчестер Юнайтед» (2:3) фанаты «Арсенала» в «Твиттере» требовали, чтобы Артета отправил Обамеянга на скамейку запасных в предстоящей встрече с «Эвертоном». Неужели всё так плохо у нападающего, который забил 92 гола за «Арсенал»?

Обамеянг не впечатляет по ходу всего сезона. Его показатели снизились

В начале сезона кризис настиг игру «Арсенала» целиком, и отсутствие голов Обамеянга не было главной проблемой. Первые три матча чемпионата были проиграны с общим счётом 0:11. Всплеск произошёл лишь в игре Кубка лиги, который поместился между поражениями от «Челси» и «Манчестер Сити». В кубковом матче «Арсенал» разгромил 6:0 «Вест Бром», а Обамеянг оформил хет-трик и отдал голевую передачу.

«Арсенал» постепенно выкарабкался из кризиса, начал забивать и Обамеянг. C четвёртого по девятый туры он отметился четырьмя голами и одним ассистом. Но дальнейшие события в карьере Обамеянга всё чаще стали вызывать недовольство у фанатов и экспертов. Свой пока что последний гол в АПЛ он забил 22 октября. Пять матчей без результативных действий – всё выглядит так, будто Обамеянг демонстрирует свой максимум лишь отрезками.

Но спад не произошёл внезапно – показатели Обамеянга постепенно снижаются с каждым годом. В сезонах-2018/2019 и 2019/2020 в среднем за 90 минут он забивал 0,67 гола. В сезонах-2020/2021 и 2021/2022 этот показатель упал до 0,37 гола. Также снизилось и среднее количество ударов – 2,87 против 2,40 в последних двух сезонах. Кроме того, Обамеянг реже бьёт по воротам: было 1,26 удара за матч — стало 1,07. Упал и его показатель ожидаемых голов. За сезоны-2018/2019 и 2019/2020 он был на отметке 0,58, а в последние два снизился до 0,43. Также Обамеянг стал реже идти в обводку (1,43 попытки дриблинга раньше и 0,85 — в последние два сезона).

Обамеянг промахивается из убойных позиций. Его и Артету критикуют бывшие игроки «Арсенала»

Обамеянг начал допускать ошибки в эпизодах, которые раньше завершал голами. Особенно показательными стали моменты в матчах с «Уотфордом» и «Ньюкаслом». Против «Уотфорда» Обамеянг зачем-то коснулся мяча после удара Эдегора, хотя тот и так заходил в ворота. Судьи увидели у Обамеянга положение «вне игры» и отменили гол. В том же матче он не реализовал пенальти.

За матч с «Ньюкаслом» Обамеянгу досталось от Иана Райта (второй бомбардир в истории «Арсенала»): «Этот промах Обамеянга непростителен. Я задаюсь вопросом, почему он не работает на всю мощь?»

С реализацией действительно всё плохо. Если в предыдущие сезоны Обамеянг боролся за звание лучшего бомбардира сезона в АПЛ, то теперь входит в лидеры по нереализованным большим моментам. Всего их у него шесть, больше только у Салаха, Мане и Бентеке (по семь), столько же – лишь у Боуэна.

Критика Обамеянга достигла пика после матча с «Манчестер Юнайтед». Микель Артета заменил Обамеянга по ходу матча, что вызвало недоумение у Тьерри Анри. Рассуждая о причинах поражения «Арсенала», Анри акцентировал внимание на решении Артеты: «Ты назначил его капитаном, он твой главный бомбардир, твоя команда проигрывает, и в этот момент ты решаешь заменить его. В чём логика? Подозреваю, что между тренером и игроком что-то не так».

Досталось Обамеянгу и от Даррена Бента (227 матчей и 106 голов в АПЛ): «В отличие от Роналду Обамеянгу не хватает голода и желания. Посмотрите на одного и второго – Роналду в 37 делает дубль и приносит победу своей команде. Роналду испытывает голод к голам, у Обамеянга я этого не вижу».

В это время фанаты «Арсенала» возмущались в «Твиттере» – просили оставить Обамеянга на скамейке в предстоящем матче с «Эвертоном». Волна недовольства наверняка быстро утихла бы, если бы не один эпизод. Обамеянг не придумал ничего лучшего, чем лайкнуть пост Роналду в «Инстаграме» после победы «Манчестер Юнайтед». В «Твиттере» отреагировали незамедлительно: «Этот парень просто клоун, отберите у него капитанскую повязку».

Артета нашёл аргументы в защиту Обамеянга

Когда твой основной бомбардир не забивает пять матчей подряд, возникают вопросы. Артета защитил Обамеянга: «Иногда будет мяч в сетке или нет — зависит от миллиметров и долей секунды: у Обамеянга есть эта способность реализовывать моменты, и он её не утратил».

Также Артета отбивается от нападок критиков, которые утверждают, что Обамеянг снизил уровень требований к себе: «Он не из тех игроков, которые будут думать в стиле «сейчас я сделаю чуть меньше, но всё равно буду забивать много». Кроме того, в схеме 4-2-3-1 у единственного нападающего есть и другие функции. По словам Артеты, центфорвард начинает прессинг всей команды: «Как только Обамеянг начинает прессинговать защиту – это знак для остальных».

Но при этом Артета признаёт, что голы – критически важный показатель для оценки игры Обамеянга: «Его голы имеют важнейшее значение для нас».

Что дальше делать «Арсеналу»? Три варианта

«Арсенал» оказался в интересном положении. С одной стороны, Обамеянгу уже 32, статистика с каждым сезоном падает, и постепенно приходит момент, когда стоит задуматься о поиске сменщика. Но ведь, с другой стороны, клуб совсем недавно продлил с ним контракт на два года вперёд. Значит, в Обамеянга верят и связывают ближайшее будущее с его успешными выступлениями.

И это первый вариант для Артеты – надеяться, что кризис в игре Обамеянга временный. А что если понадобится альтернатива? Внутри клуба её не так уж и просто найти. Ляказетт такой же возрастной, Мартинелли регулярно травмируется, из-за чего не демонстрирует стабильности. Есть ещё молодые Балогун и Нкетиа, но оба не входят в топ-5 в клубе по количеству забитых голов в этом сезоне. Пока что они не демонстрируют той игры, которая позволяет рассчитывать на них как на достойную альтернативу Обамеянгу.

The Athletic выкатил список из семи нападающих, которые потенциально могли бы усилить «Арсенал». В него вошли Душан Влахович («Фиорентина»), Айвон Тони («Брентфорд»), Дарвин Нуньес («Бенфика»), Александр Исак («Реал Сосьедад»), Юссеф Эн-Несири («Севилья»), Мохамед Байо («Клермон») и Джонатан Дэвид («Лилль»). Список впечатляет, но тут полно нюансов. Какой из клубов будет готов посреди сезона отпустить своего игрока? Какую максимальную сумму готов потратить «Арсенал», который летом израсходовал € 165,6 млн? И главное, кто из этих нападающих оптимально подходит для Микеля Артеты.

Плюс покупка нового исполнителя будет автоматически означать, что игровое время Обамеянга уменьшится. Тогда возникает ещё один вопрос: а зачем продлевали контракт? Как разрешится эта ситуация, во многом будет зависеть от выступлений Обамеянга в последний месяц года.