«Арбитра могут прибить за этот гол в ворота «Зенита». Разбор судейства 17-го тура

Судейство в 17-м туре РПЛ снова заставило спорить болельщиков и игроков о трактовке правил. После матча в Санкт-Петербурге, где форвард «Ростова» Николай Комличенко забил спорный гол в ворота «Зенита», с арбитром матча о чём-то долго беседовал Сергей Семак. В игре «Спартака» и «Ахмата» красную карточку получил Александр Соболев, который после матча заявил, что удаления в этом эпизоде быть не должно – клуб уже обратился в ЭСК. Также ЭСК рассмотрит и удаление Крыховяка в игре «Краснодара» и «Сочи». Специально для «Чемпионата» судейство всех матчей тура разобрал арбитр Игорь Федотов.



Слово Федотову.

«Зенит» — «Ростов» — 2:2

Матюнин верно назначил 11-метровый в ворота «Зенита». Но надо было удалять Чистякова. Он совершал фол без попытки сыграть в мяч, а игрок «Ростова» мог бить по воротам следующим ударом – это лишение явной возможности забить гол.



Что касается второго гола, то «Зенит» хотел играть в футбол – пусть играет в него. Гол Комличенко «Зениту» засчитан верно. Там ничего не было ни при первом моменте – с Венделом, ни при втором с Ракицким. Это борьба, это футбол. Вендел вообще тоже руки выставлял. Матюнин – мужик, который судит то, что видит. Так наш футбол станет лучше.

11-метровый в ворота «Ростова» назначен верно. Был рикошет от груди, и мяч после рикошета попал в руку игроку «Ростова», отставленную в сторону. Игрок «Ростова» делал движение рукой к мячу. Судья правильно разобрался в эпизоде. Также важно отметить, что на 34-й минуте Матюнин должен был показывать вторую жёлтую карточку Чистякову – он сделал накладку Байрамяну. Арбитр его пожалел – просто свистнул фол. Оценка у Матюнина 8,3.



Здесь важно посмотреть, признает ли ЭСК правильным гол Комличенко. Боюсь, что могут включиться люди и продавят, что гол забит неверно, и за этот гол в ворота «Зенита» арбитра могут прибить.

«Крылья Советов» — ЦСКА — 0:1

Нормальная игра и работа Москалёва. Отметил бы, что он не показал жёлтую Заболотному за грубую игру на 25-й минуте и не показал жёлтую Чернову на 40-й минуте. Что касается момента на 55-й минуте, когда Фернандес делал прострел в штрафную «Крыльев» и мяч то ли попал в руку игроку «Крыльев», то ли попал ему в грудь – здесь нам не дали повторов. VAR в это не полез, так что предположим, что мяч попал в грудь. Оценка 8,2.

«Спартак» — «Ахмат» — 2:1

Красная карточка Соболеву показана по делу, хотя Мешков сначала вообще ничего не показал — это странно. Соболев сыграл в мяч, а потом пошёл в ногу соперника. Он должен был постараться избежать столкновения, а он пошёл продавливать дальше — удаление за серьёзное нарушение правил. Он сказал, что ему было некуда убрать ногу? Если смотреть по правилам – то куда хочет, туда пусть и убирает. На самом деле я немного понимаю Соболева, хотя игрок иногда и специально не убирает ногу, чтобы войти в контакт с соперником. А если бы игрок «Ахмата» и сам делал движение навстречу Соболеву? Что касается Семёнова, то это не удаление. Он прыгнул в спартаковца, попал в голеностоп, но снизу – это фол на жёлтую карточку.

Что касается претензий болельщиков «Спартака» к арбитру, то Архипову нужно было показывать в начале матча за фол на Джикии – и тогда на 49-й он должен был бы уже отправиться отдыхать. По другим карточкам вопросов нет, поэтому не надо кричать, что «Спартак» засудили. Многие в этом туре, в том числе и игроки «Спартака», явно хотели получить четвёртую карточку и отправиться отдыхать пораньше – ведь следующий тур последний. А оценка у Мешкова 7,8.

«Локомотив» — «Урал» — 0:1

Самый спорный момент матча – 11-метровый в ворота «Локомотива». Сейчас эту историю пытаются выкрутить так, что Левников назначил 11-метровый удар за игру рукой – он показывал, что мяч попал в локоть игроку «Локо» – якобы это срыв перспективной атаки. Хотя я не вижу там перспективы – удара по воротам не было, был простой навес. Желание ударить – это ещё не перспектива. То, что он неправильно показал на руку, сбило всех с толку. Обычно судья «игру рукой» показывает по-другому. Что касается второй жёлтой карточки Едваю, то здесь всё по делу. Оценка у Левникова 8,4.

«Химки» — «Арсенал» — 1:2

К Кукуляку, кроме мелких недочётов, вопросов практически нет. Правильно назначил 11-метровый в ворота «Арсенала» без показа жёлтой карточки на 35-й минуте, а на 90-й правильно показал вторую жёлтую карточку Идову за срыв перспективной атаки. Видимо, Идову тоже захотел отправиться в отпуск пораньше. Оценка у Кукуляка 8,3.

«Нижний Новгород» — «Рубин» — 2:1

Чистяков правильно назначил 11-метровый на первой минуте, но почему-то забыл показать жёлтую карточку игроку «Рубина». Это странно, потому что момент открытый, всё было легко. Также на 57-й минуте он должен был назначать 11-метровый удар в ворота «Нижнего Новгорода» – в борьбе за мяч в своей штрафной он выставил руку и выпрыгнул, попав рукой по сопернику. Оценка Чистякова 7,7.

«Динамо» — «Уфа» — 2:0

На второй минуте, когда был фол на Шиманьски, Безбородов сам назначил штрафной удар и показал жёлтую Кротову, но надо было его удалять. Здесь половина ответственности лежит на помощнике Безбородова – Чебане. Он должен был подсказать, что это фол на красную, так как сам Владислав был перекрыт игроком «Динамо». После просмотра VAR красная карточка показана верно. Что касается красной карточки на 36-й минуте, то тут всё правильно – Касинтура подбивал ногу защитнику, это лишение явной возможности забить гол. Оценка у Безбородова 7,9.

«Сочи» — «Краснодар» — 1:2

Странно, что Карасёв самостоятельно не назначил 11-метровый удар на 21-й минуте в ворота «Сочи» – момент простой, и с помощью VAR пенальти он всё-таки назначил. Также вопросы возникают и к удалению Крыховяка – я не согласен с Карасёвым, у Крыховяка не было ни агрессии, ни прыжка, ни фазы полёта. Он пытался сыграть в мяч и при попытке сыграть в мяч попал Жоаозиньо в стопу, даже не в голеностоп. На месте «Краснодара» обратился бы в ЭСК, красную карточку должны отменить – здесь достаточно жёлтой. Оценка Карасёва 7,4.