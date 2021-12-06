«У его команды нет души». Легендарный Шевченко ужасно начал в Италии

У Андрея Шевченко мрачный старт в Серии А. Тренер приходил в «Дженоа» в образе спасителя с большими амбициями и крупным контрактом. Новые владельцы клуба и руководство убеждали всех вокруг, что с ним команду ждёт светлое будущее и она наконец-то выберется из нижней части таблицы. Для самого Андрея тоже наверняка было важно сразу проявить себя и с позитивных результатов создавать имидж классного спеца. Но первые четыре матча – провал. 0 побед, 0 голов и место в зоне вылета. Итальянская пресса уже не так боготворит героя прошлого и напускает критические волны. Пока Шевченко совсем не похож на спасителя. И если так пойдёт и дальше, его итальянское приключение может вскоре закончиться.

Дело не только в результатах. Большие вопросы вызывает игра. Как правило, развитие всех четырёх матчей «Дженоа» под руководством нового тренера одинаково: команда отдаёт инициативу сопернику, а когда получает мяч, не очень понимает, как довести его до атаки. Перепасовки в середине поля приводят к потерям, а оборона не особо надёжна.

Несколько характеризующих цифр:

У «Дженоа» только 9 ударов в створ за 4 матча. Разница мячей в этих играх – 0:7.

Против агрессивно атакующих команд всё плохо – 1:19 по ударам в сторону ворот с «Ромой», 0:27 – с «Ювентусом». В игре с командой Аллегри «Дженоа» показал уровень Серии C. «Юве» не позволил сопернику пробить в сторону своих ворот впервые за 17 лет.

Но есть и позитивный момент – 10 сейвов голкипера Сиригу против «Юве» – без него был бы разгром.

Пока у Шевченко есть две важные причины не впадать в уныние. О них он повторяет каждую пресс-конференцию – тяжёлый календарь и травмы. И обе они действительно важные: после его прихода «Дженоа» сыграл три матча с топами – «Рома», «Милан» и «Ювентус» – все проиграл. Однако против команды Жозе Моуринью до 80-й минуты «Дженоа» удерживал ничью. И одно очко – с «Удинезе» – середняком, который сопоставим по уровню.

Второй момент – травмы. Вот цитата тренера после игры с «Ювентусом»: «Честно скажу: на матч было тяжело набрать игроков для стартового состава. Мы старались оставаться в игре и делали это до 80-й минуты. Команда выполнила очень большой объём работы, приходилось менять позиции, давать новые роли футболистам. Сейчас дефицит игроков создаёт для нас огромные проблемы, поэтому надеемся вернуть их и улучшить качество игры. Ещё до этих травм мы знали, что будет отрезок из тяжёлых матчей, но мы должны верить, быть сплочёнными и помогать друг другу двигаться вперёд».

Ещё у Шевченко вылетела половина основы – Дестро (основной нападающий с 6 голами), Кайседо (1 гол), Кришито (5 голов), Максимович, Фарес, Каллон, Ровелла и Стураро. Эти игроки забили 14 из 17 мячей команды в сезоне. Глядя на список, понимаешь, почему у «Дженоа» всё так плохо с результатами.

При этом итальянскую прессу не особо волнует ситуация. СМИ постепенно прибивают Шевченко.

«Редко можно увидеть ничего не создающую команду, которая не имеет идей, которой не хватает характера. Конечно, есть потери, но с такой игрой невозможно остаться в Серии А, – написала La Gazzetta dello Sport. – Да, Шевченко не строил «Дженоа». Но у команды нет души».

Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Мы связались с итальянским журналистом Димитри Конти, который работает в Tuttomercatoweb, и он поделился своим видением ситуации с тренером.

– Разочаровывающее начало, – сказал Конти. – Да, мы должны признать, что он принял команду в сложной ситуации и ему пришлось столкнуться с трудными матчами, но на данный момент никто не видит, что «Дженоа» становится лучше. Ни голов, ни даже ударов в последнем матче.

Основная проблема связана с травмами. У Шевченко нет нападающих. Отсутствуют Дестро и Кайседо, а Пандев не в лучшей форме. Поэтому тренеру приходилось выпускать молодых и неопытных игроков, таких как Экубан и Бьянки. Они не совсем готовы к игре на таком уровне. В полузащите у него также есть проблемы: например, недавно он потерял Ровеллу и Баделя.

Образ Шевченко в Италии? Сейчас вижу своего рода уважение к игроку, которым он был, и сочувствие или, правильнее сказать, солидарность в очень сложной ситуации, в которой он оказался. Но при этом все понимают: атакующей игры было недостаточно, здесь нужно срочно исправляться.

Полагаю, в январе руководство пообещало ему огромный трансферный бюджет. На данный момент я не думаю, что клуб размышляет об отставке.

Настроение Шевченко? Несмотря на то что рядом с ним есть Тассотти, ощущение, что он сильно нервничает. Хотя наверняка сказать сложно, ведь мы знаем, что Андрей – замкнутый человек. Он старается изо всех сил, но в первых четырёх играх чего-то не хватало.