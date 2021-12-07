«Не верю своим глазам». Игроку «Арсенала» наступили на лицо, а соперника никак не наказали

К очному матчу в 15-м туре АПЛ «Эвертон» и «Арсенал» подошли в совершенно разных состояниях.
«Эвертон» – это:
- 8-матчевая серия из поражений в Премьер-лиге. Она началась 17 октября.
- Последние три матча – поражения с общим счётом 1:8.
- 16-я строчка АПЛ, от зоны вылета его отделяет всего 5 очков.
- Запланированная акция протеста от фанатов – на 27-й минуте часть из них ушла с трибун в знак 27 лет клуба без трофеев.
«Арсенал» – это:
- Седьмое место в таблице. От топ-5 всего два очка.
- С середины сентября у него неплохая форма: 11 матчей – два поражения, две ничьи и семь побед. Проиграл только «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулю».
Но за 29 минут в их очной встрече ничего не случилось. А самое яркое действие связано с ужасным моментом – Бен Годфри наступил на лицо защитника «Арсенала» Такэхиро Томиясу. Видео:
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Судья Майк Дин смотрел повтор, но не дал Годфри даже жёлтой карточки. Он просто назначил штрафной. Комментатор матча Николай Саприн после этого решения сравнил Годфри с Терминатором и заявил, что «не верит своим глазам».
Так выглядело лицо Томиясу после этого эпизода:
Болельщики в соцсетях не понимали, почему игрок «Эвертона» не был удалён с поля:
«Бен Годфри».
«Бен Годфри заслужил удаление и дисквалификации на несколько матчей от ФА».
«Бен Годфри и Майк Дин перед стартом».
Автор The Athletic Шарлотта Артур написала небольшой материал на тему этого эпизода, в котором попыталась объяснить, почему же Годфри не получил карточку. Её мнение основано на том, что Ришарлисон после первого контакта с Томиясу не видел, куда ставил ноги. Это видно даже на повторе: в момент касания ногой лица Томиясу Годфри повернул голову.
Возможно, этот момент судьи посчитали как случайный. А как же хотя бы жёлтая карточка для Годфри? Кажется, отсутствие хоть какого-то наказания было решением Дина. Ведь VAR не может давать советы по поводу жёлтых карточек.
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