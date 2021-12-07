«Арсенал» бездарно проиграл Бенитесу. Клуб чудом избежал разгрома

После неплохого старта сезона (по итогам 7 туров шли на пятом месте в АПЛ) «Эвертон» совсем закис — безвыигрышная серия затянулась до восьми игр, а после разгромного поражения от «Ливерпуля» полезли слухи о скорой отставке Рафаэля Бенитеса. В последнее время напряжённая атмосфера вокруг «Эвертона» касается не только игровых проблем — фанаты разочарованы стратегией развития клуба при Фархаде Мошири.

Владелец уже нашёл первую жертву и отправил в отставку спортивного директора Марселя Брандса, главного идеолога селекционного хаоса «Эвертона» последних лет. Но болельщики хотят более решительных движений от Мошири — перед матчем с «Арсеналом» они анонсировали акцию, в рамках которой должны были покинуть трибуны на 27-й минуте. 27 — в следующем году исполнится ровно столько лет с момента, когда «Эвертон» выиграл последний трофей (Кубок Англии в 1995-м).

Артета после поражения от «МЮ» (2:3) сделал несколько перестановок в старте — вернулся долго отсутствовавший из-за травмы Джака, Тирни заменил Тавареша на левом фланге обороны, плюс восстановился Сака. Обамеянг наконец-то присел на скамейку (возможно, просто отдыхал) — это можно было рассматривать как усиление атакующей линии, но Артета потерял Смита-Роу, который классно балансирует «Арсенал» впереди.

Бенитес оформил три перестановки по сравнению с матчем с «Ливерпулем» — в старт вернулись Мина, Годфри и Гордон.

«Эвертон» справился с флангами «Арсенала» и удачно прессинговал

Появление Годфри на левом фланге обороны «Эвертона» вместо Диня — одно из ключевых решений от Бенитеса. Более агрессивный и физически мощный защитник генерировал необходимое давление на связку Сака — Томиясу. Причём Годфри был максимально заряжен на борьбу — тут показательным стал эпизод с Томиясу, когда защитник «Эвертона» наступил японцу на лицо и чудом не получил красную карточку.

Выход молодого Гордона стал дополнительной опцией к обороне на правом фланге — Тирни и Мартинелли лишь один раз прорвали агрессию «Эвертона» в этой зоне, когда забивал Эдегор.

В остальном Гордон и Коулман классно отработали матч — на двоих накопили семь удачных возвратов мяча. К тому же тройка Гордон — Грей — Таунсенд заметно усилила прессинг «Эвертона» на чужой половине поля. Если в первом тайме «Арсенал» благодаря контролю мяча (этот элемент Артета умеет ставить) справлялся с давлением, то во второй половине встречи просто ушёл в низкий блок, предоставив «Эвертону» дополнительное пространство для развития атак. Сравним — «Эвертон» совершил на чужой половине поля 13 удачных оборонительных действий против пяти по тому же показателю у «Арсенала».

Ришарлисон оформил хет-трик, но VAR отменил два гола

Форвард «Эвертона» провёл крутую игру — нанёс четыре удара по воротам, три из которых закончились голами. Правда, первые два отменили судьи из-за микроскопических офсайдов. Но Ришарлисон взял упорством и всё-таки забил с третьей попытки, сыграв на добивании после удара Грея в перекладину.

Оба гола «Эвертона» показательны с точки зрения слабостей нынешней оборонительной системы «Арсенала». Сейчас команда Артеты идёт на предпоследнем месте по интенсивности прессинга в АПЛ (14,80 PPDA), ниже только «Ньюкасл» с 15,66 PPDA. С одной стороны, это решает проблемы с провалами после быстрых контрвыпадов соперника, но с другой — создаёт новые при обороне против позиционных атак.

Просто оцените свободу Грея — как в первом голевом эпизоде, так и во втором. Шесть игроков «Арсенала» просто откатываются назад и наблюдают за неотразимым выстрелом хавбека «Эвертона». Идеальный пример пассивных действий обороняющихся футболистов.

Отставка Бенитеса откладывается — «Эвертон» прервал восьмиматчевую безвыигрышную серию. К тому же Рафаэль тактически переиграл Артету. «Арсенал» снова ударился в стерильное владение мячом без перманентного обострения и отдал сопернику игру во втором тайме. Гости бездарно проиграли команде Бенитеса. По цифрам команда Артеты точно не была ощутимо лучше:

0,86 xG против 1,46 xG у «Эвертона» (по данным Opta)

9 ударов против 11

7 ударов из пределов штрафной против 7

9 Deep Progressions против 7 (проникновения в радиус 20 метров от ворот соперника)

1,17 xThreat против 1,14 (ожидаемая опасность от передач)

Впрочем, Артета поделился слегка другим мнением: «Когда такое происходит, нужно хвататься за возможность и убивать интригу. Мы сегодня этого не сделали. Против «МЮ» было то же самое. Заслужили гораздо больше, но не заработали очков. У нас были моменты, но мы их не реализовали. В общем, наше выступление было не лучшим».

Но стоит признать, что Артета в этот раз не сказал про доминирование. В этом матче его действительно не было. Столичный клуб чудом избежал разгрома, поскольку два мяча Ришарлисона отменили из-за небольших офсайдов. Шанс укрепить позиции в борьбе за Лигу чемпионов упущен — «Арсенал» откатился на седьмое место.