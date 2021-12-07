Слуцкий публично раскритиковал Хвичу. Что случилось в Нижнем Новгороде?

В минувшем туре «Рубин» продолжил падение – команда Леонида Слуцкого умудрилась проиграть «Нижнем Новгороду», застряла где-то вблизи зоны вылета (где, правда, высокая плотность), а главный тренер уже давным-давно заметно нервничает. В частности, Слуцкий отказался отвечать на очередной вопрос про кризис – видимо, посчитал, что журналисты над ним издеваются и иронизируют.
А ещё Леонид Викторович жёстко оценил игру Хвичи Кварацхелии, заменённого в начале второго тайма и убежавшего на рывке в раздевалку (и это, кстати, самая ранняя замена левого нападающего в сезоне для «Рубина»). «Я не знаю, доволен ли Хвича или нет, но его действия на футбольном поле предполагали замену ещё в перерыве», — заявил Слуцкий. Звучит грозно – такая публичная порка запросто может спровоцировать недопонимания или внутренний протест футболиста.
Так что же происходит с Хвичей? Действительно ли он был настолько плох?
Главный минус Кварацхелии – низкая вовлечённость. Но при этом он помог создать два супермомента
В Нижнем мы увидели исторический матч – за 52 минуты на поле грузинский нападающий не провёл ни одной успешной обводки, да и попытка была всего одна. А забегов с мячом (progressive runs) – тоже ноль. Удивительные показатели, учитывая, что в среднем по сезону у него – 12,41 + 4,41 за 90 минут.
Хвича не шёл в обыгрыш даже в ситуациях, когда к таким манёврам были предпосылки, предпочитал навешивать в штрафную или разворачивать атаки без передержек мяча. Могло даже сложиться впечатление, что Кварахцелия получил претензии по поводу излишних обводок – и вдруг показательно решил играть попроще.
Но не сказать, что навесы Хвичи были выполнены совсем не по делу. Например, на скриншоте снизу у «Рубина» в штрафной только Онугха, но в целом ситуация всё равно благоприятная – нет скопления соперников, Онугха фактически один в один с защитником в центре вратарской.
Или эпизод из начала второго тайма, после которого Кварацхелия сорвал контратаку, получил жёлтую и почти сразу же был заменен. Есть неплохое насыщение штрафной и есть вбегание дальнего игрока в опасную зону – подача могла получиться очень опасной, но Онугха не выиграл верх, мяч отскочил в середину.
Главное, что смутило в игре Хвичи – в целом его низкая вовлечённость в командную игру. Он буквально прятался от мяча, получил всего 12 передач за 52 минуты (хотя «Рубин» владел мячом 65% времени), часто приклеивался к широким и высоким точкам и не опускался глубже для создания дополнительного адреса. Здесь нужно чётко знать требования тренерского штаба, но ситуаций, когда полуфланги пустовали, а ширину держали одновременно и Зуев, и Кварахцелия, было много.
Грузин давал слишком мало активных предложений и сам выключал себя из атакующих действий, при этом в первом тайме из-за его потерь команда два раза получала контратаки (одну из них фолом на жёлтую остановил Хван Ин-Бом), также из-за его несогласованного с партнёром открывания за спину команда получила опаснейший переход владения.
Хотя здесь была вина не только Хвичи, но и отдающего – левого защитника Зуева.
Парадокс в том, что даже при низкой вовлечённости Кварацхелия помог создать два из трёх опасных моментов «Рубина» до перерыва.
Во-первых, на 12-й минуте Хвича классно развернул атаку направо на Зотова – «Нижний» был смещен к мячу, зона правого защитника «Рубина» пустовала, последовал навес и удар Онугхи в упор через себя.
Во-вторых, на 19-й минуте именно Хвича после смещения в середину вывел один на один Хакшабановича при помощи разрезающего паса.
Оба момента «Рубин» не реализовал. Но подчеркнём, что даже при низкой вовлечённости, отсутствии дриблинга и ударов Кварацхелия создал два самых острых момента для команды, не считая голевого.
Так что свои минуты он провёл вовсе не бездарно.
Может, Хвича проваливался в обороне?
Провалом игру Кварахцелии в оборонительной фазе назвать сложно, но да, он не всегда добегал назад и не падал своевременно в линию. Левый защитник мог остаться один против нескольких соперников, «Рубин» оказывался уязвимым при разворотах и диагональных забросах. Собственно, этой проблеме казанской команды уже не первый день.
Также Хвича не лучшим образом провёл парочку оборонительных единоборств – эпизоды наслаивались друг на друга и в итоге вызвали гнев Слуцкого.
Что дальше?
А дальше, полагаю, возможна ситуация, в которой «Рубин» на финальный матч в году выйдет уже без своего лидера – речь Слуцкого на пресс-конференции была очень грозной, а забег Хвичи в раздевалку после замены, минуя руку тренера, – весьма показательным. Скорее всего разговор между Слуцким и футболистом состоялся ещё в перерыве.
Только вряд ли такой шаг мигом решит проблемы команды. Их у неё – слишком много. Да, Хвича не тащит «Рубин» наверх, не показывает и 30% от прошлогоднего уровня – и с ним определённо нужно что-то делать зимой, так продолжаться не может.
Но ещё казанцы страдают на флангах обороны (причём на фланге Зотова в последнее время – даже сильнее, большинство опасных моментов приходит именно отсюда), стабильно пропускают со стандартов, не контролирут опорную зону, показывают скудное созидание. И вообще внезапно выяснилось, что у них совсем скромная обойма и нет запаса прочности на многих важных позициях.
Здесь потребуется глобальная работа в каждой фазе. А слова Слуцкого по поводу игры Хвичи и его экстренная замена – скорее всего ещё и нервная реакция тренера на всё происходящее. Ведь «Рубин» действительно в кризисе – тренер уже не очень контролирует происходящее.
Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.
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