«Карпин просил: «Павловна, блинчиков!» Ей приписывали авторство «спартаковского» борща

Борщ из Тарасовки – один из главных спартаковских символов наравне с ромбом, стеночками и забеганиями. На протяжении 41 года его готовила Анна Павловна Чуркина – пока не ушла из «Спартака» в 2003-м.



Вчера легендарной женщины не стало.

Попала в клуб по объявлению в 1962-м. В «Спартаке» её обожали — Старостин даже купил квартиру

Анна Павловна дала одно, но большое и обстоятельное интервью о своём времени в «Спартаке» «Матч ТВ». Рассказывала, что по дороге домой увидела объявление: «Стадиону «Спартак» требуется повар». Решила попробовать: «Шеф-поваром был такой чёрный, высокий, красивый мужчина. Он зовёт Симоняна: «Никита Палыч, пришла новая женщина, возьмём на работу?» Симонян посмотрел на меня: «Давай, но с испытательным сроком. Посмотрим, на что она способна». 20 июля 1962 года приступила».



Позже игроки, которые росли и побеждали на глазах Анны Павловны, признавались: для них она была как мать. К ней на кухню часто заглядывали, в том числе иностранцы.



«Однажды Робсон подходит ко мне и говорит: «Пиво хочу!» – вспоминала она. – Я смотрю на него: «А больше ничего?» Оказывается, Робсон просто хотел взять яблоко и спросил у Цымбаларя, как это по-русски называется. Тот ему и «подсказал». Илюша юморной был, любил подколоть, подковырнуть».

Фото: spartak.com

Робсон, который особенно запомнился Анне Павловне, постоянно просил её пожарить чеснок с фасолью, а Омари Тетрадзе – сварить яйца всмятку. «Фёдор Черенков уж очень любил домашнюю лапшу, Николай Писарев – пасту, да чтоб побольше в тарелке лежало. Сергей Овчинников и Валерий Карпин часто просили: «Павловна, блинчиков бы!». «Часа полтора пекла. Это ж надо было целое десятилитровое ведро теста сделать!» – говорила она.

Олег Романцев бывший главный тренер «Спартака» «Обо мне в Тарасовке очень заботилась повар, Анна Павловна. Она частенько «добивала» меня своими беляшами – в её исполнении я очень их любил. Иногда, когда у меня было особенно много работы, я говорил помощникам: «Так, чтобы ко мне никто не подходил. Я сегодня не обедаю и не ужинаю». Ухожу на тренировку, возвращаюсь – у меня на столе тарелка беляшей. Как не съесть, когда они во рту тают?» (из книги «Правда обо мне и «Спартаке»)

Блюда всегда были готовы по расписанию, несмотря ни на что: Анна Павловна справлялась и с нехваткой продуктов – занимала деньги и сама покупала, и с форс-мажорами вроде отключённого света и воды – бывало, ходила к колодцу и варила на костре. Через 20 лет работы поваром отучилась на шефа – повышение предложил Николай Старостин. Он же помог ей с квартирой: «Спрашивал: «Кроме твоего дома этого, в деревне, ещё что-нибудь есть?» Я говорю, что нет. Он смотрит на меня: «Мы тебе квартиру купим». А раньше сложно всё это было, много проблем: где прописан, где расписан. Старостин говорит: «Ты с мужем разведись, получишь квартиру, потом опять сведёшься». Так и сделали. Он лично со мной ездил выбирать квартиру».

Летала со сборной на Евро-96. Англичане предлагали остаться, но Анна Павловна в ответ лишь рассмеялась

На чемпионате Европы в Англии Анна Павловна покорила своими блюдами ещё и британцев: помощникам по кухне так понравилась русская кухня, что они забирали домой гречневую кашу и борщ. И в гости звали, но она не соглашалась – боялась потеряться. А вот со своими гулять ходила, но под чётким надзором. Раз из отеля – а ей сразу в шутку то Черчесов, то Карпин: «Павловна, куда пошла, кто нас кормить будет!». Когда Евро закончился, её вышли провожать все помощники, подарили подарки, а Романцев передал $ 500 на сувениры семье. Англичанам так понравились её блюда, что те предложили ей остаться. Но Анна Павловна была непреклонна: какая Англия, когда её дом – «Спартак».

Секрет спартаковского борща от Анны Павловны — наваристый бульон на говядине и свекольная ботва

Суп появился в меню «Спартака» ещё до Анны Павловны, но именно при ней стал символом клуба. Никакой свинины – только говяжья грудинка с косточкой. И всё самое свежее: свекла, морковка, картошка. Летом добавляла ещё и свекольную ботву. Неизменным, с её слов, оставался главный ингредиент – душа и любовь.