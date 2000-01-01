«Спартаковцы были мягкими игрушками». Как российские клубы играли с «Челси»
Вспоминаем все матчи лондонцев с нашими командами перед встречей с «Зенитом».
Всё началось в 2004-м. «Челси» тогда только стал стабильным участником еврокубков и в группе Лиги чемпионов наткнулся на ЦСКА. Итог: две победы лондонцев (1:0 и 2:0). Зато армейцы выиграли Кубок УЕФА.
В 2010-м в группе с «Челси» оказался «Спартак». В Москве синим помог Жирков (2:0), а в Лондоне был разгром (4:1). После первого матча Евгений Ловчев сказал: «Спартаковцы были мягкими игрушками».
Единственное пересечение в плей-офф — правда, Лиги Европы. В 2013-м «Рубин» сначала сгорел в Лондоне (1:3), а потом внезапно взял реванш в «Лужниках» (3:2) и чуть не вышел в полуфинал.
Дебют «Краснодара» в группе Лиги чемпионов в 2020-м. Наша команда сначала влетела дома 0:4, потом сыграла престижную выездную ничью — 1:1. А весной «Челси» выиграл турнир.
Самый свежий случай. «Зенит» приехал в Лондон в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Для нашей команды всё закончилось «достойным поражением» — 0:1. Будет ли реванш в Санкт-Петербурге?
Бонус: в 2008-м «Челси» встретился с «Локомотивом» в товарищеском турнире Кубок РЖД. По пенальти выиграли железнодорожники, а лондонцы затем вынесли «Милан» (5:0) и заняли третье место.
С российскими командами «Челси» играть любит. Если не считать товарняк с «Локомотивом», получится такая статистика: 7 побед, 1 ничья и 1 поражение. Нашим надо исправляться.
«Спартаковцы были мягкими игрушками». Как российские клубы играли с «Челси»
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