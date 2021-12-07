Месси и Мбаппе разорвали соперника в Лиге чемпионов. Но «ПСЖ» это не помогло

У «ПСЖ» кризис. В последних четырёх играх команда одержала лишь одну победу – над «Сент-Этьеном» (3:1), играя большую часть матча в большинстве. После поражения от «Манчестер Сити» и двух ничьих в чемпионате Франции парижанам предстоял матч с «Брюгге» в последнем туре Лиги чемпионов.
«ПСЖ» открыл счёт уже на второй минуте. Вратарь «Брюгге» не смог зафиксировать мяч и отбил его перед собой. Килиан Мбаппе, успев первым на отскок, стал самым молодым футболистом, которому удалось забить 30 голов в ЛЧ. Француз сделал это в 22 года и 352 дня.
Спустя пять минут в ворота бельгийцев влетел второй мяч – Килиан нанёс точный удар по центру из штрафной. И снова вошёл в историю, но теперь не так ярко. Француз оформил дубль за шесть минут и 23 секунды после начала матча. Рекорд принадлежит нападающему «Реала» Родриго – в ноябре 2019 года в игре с «Галатасараем» он забил дважды к шестой минуте и 13-й секунде. Так что Мбаппе в этой истории лишь второй.
К перерыву счёт был уже разгромным – на 38-й минуте Месси забил свой четвёртый мяч за парижский клуб в Лиге чемпионов, а на 76-й – пятый (правда, с пенальти). Статистика Месси за «ПСЖ» немного улучшилась, но к результативности нападающего по-прежнему есть вопросы – за 14 матчей в этом сезоне у аргентинца всего шесть мячей.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Матч ТВ».
«Брюгге» же забить сумел лишь раз – на 61-й минуте. Месси и Мбаппе разорвали соперника, но крупная победа хозяевам всё равно не помогла – в группе А парижане остались вторыми, несмотря на поражение «Манчестер Сити» от «РБ Лейпциг» в параллельном матче.
«Брюгге» же тоже вошёл в историю. Бельгийский клуб установил антирекорд, пропустив четыре или более голов в четырёх матчах Лиги чемпионов подряд, проиграв «Манчестер Сити» (1:5, 1:4), «Лейпцигу» (0:5) и «ПСЖ» (1:4).
- 8 декабря 2021
-
00:57
-
00:55
-
00:53
-
00:51
-
00:50
-
00:50
-
00:40
-
00:25
-
00:17
-
00:10
-
00:05
- 7 декабря 2021
-
23:55
-
23:46
-
23:38
-
23:31
-
23:27
-
23:20
-
23:01
-
22:57
-
22:43
-
22:40
-
22:35
-
22:35
-
22:26
-
22:26
-
22:19
-
22:14
-
22:12
-
22:11
-
22:06
-
22:01
-
21:54
-
21:44
-
21:43
-
21:30