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Лига Европы, «Легия» — «Спартак», «Марсель» — «Локомотив»: прямая трансляция матчей 9 декабря 2021, где смотреть онлайн

«Легия» — «Спартак», «Марсель» — «Локомотив». Онлайн. Евровесна придёт в Москву?
Кирилл Закатченко Олег Лысенко
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«Легия» — «Спартак»
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Стимулы зарубиться в последнем туре Лиги Европы остались не только у красно-белых.

Привет, друзья! Сегодня, 9 декабря, два российских клуба финишируют в групповом раунде Лиги Европы, и оба, представьте себе, имеют шансы на прорыв в евровесну! Теперь, правда, в разные турниры, но нам ли привередничать? «Спартак» по-прежнему метит в следующий раунд ЛЕ, тогда как «Локо» теперь и Лиге конференций будет рад. Красно-белые играют в Варшаве с «Легией», красно-зелёные — в Марселе с «Олимпиком». Турнирные таблицы можете изучить тут. Ясно одно: безумно тяжело будет и тем, и другим. Соперники классные и злые. Ну что ж, тем почётнее будет победить их. Надеемся, сегодня ближе к ночи у нас будет повод поздравить оба московских клуба. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию обоих матчей. Оставайтесь с нами!

Лига Европы. Группа C. 6-й тур
09 декабря 2021, четверг. 20:45 МСК
Легия
Варшава, Польша
Не начался
Спартак М
Москва, Россия
Лига Европы. Группа E. 6-й тур
09 декабря 2021, четверг. 23:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Не начался
Локомотив М
Москва, Россия
Где смотреть матчи «Легия» — «Спартак» и «Марсель» — «Локо»
Live Олег Лысенко

Где смотреть матчи «Легия» — «Спартак» и «Марсель» — «Локо»

📺 Оба матча с участием московских клубов в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Текстовая трансляция — на «Чемпионате».

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