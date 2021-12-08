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«Зенит» — «Челси», Лига чемпионов, 08.12.2021, «Зенит» пропустил от «Челси» на второй минуте и дважды вошёл в историю

«Зенит», как же так?! Пропустив гол на второй минуте, умудрились дважды войти в историю
Павел Прохоров
«Зенит» – «Челси», Лига чемпионов
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Установили личный антирекорд.

«Зенит» завершает сезон в Лиге чемпионов домашним матчем с «Челси». Игру команда Семака начала ужасно: сине-бело-голубые пропустили гол уже на второй минуте матча! Первая же атака «Челси» закончилась опасным моментом и угловым для гостей. После подачи Росса Баркли мяч коснулся головы Андреаса Кристенсена и приземлился на ногу Тимо Вернеру. Нападающий, которого упустил Дуглас Сантос, забивал в пустой угол без сопротивления.

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Этим простым ударом Вернер дважды вошёл в историю. В историю «Челси» – как автор самого быстрого гола лондонцев в истории Лиги чемпионов. Мяч пересёк линию ворот, когда после начала матча прошла всего одна минута и 23 секунды. При этом самый быстрый забитый гол «Челси» в истории ЛЧ одновременно стал самым быстрым пропущенным для «Зенита». Предыдущий «рекорд» петербуржцы установили в 2012 году в матче с испанской «Малагой» – тогда они пропустили через две минуты и 43 секунды после стартового свистка.

Лига чемпионов. Группа H. 6-й тур
08 декабря 2021, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
2-й тайм
2 : 2
Челси
Лондон, Англия
0:1 Вернер – 2'   1:1 Клаудиньо – 38'   2:1 Азмун – 41'   2:2 Лукаку – 62'

В сезоне-2021/2022 Лиги чемпионов команда Семака уже отмечалась быстрыми голами, как забитыми, так и пропущенными: Клаудиньо забивал «Мальмё» на девятой минуте, а на 11-й минуте матча с «Ювентусом» в ворота Крицюка забил Пауло Дибала.

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Теги Футбол Лига чемпионов ФК Зенит Челси •••

Заглавное фото: Darren Walsh/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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