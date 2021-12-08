«Зенит», как же так?! Пропустив гол на второй минуте, умудрились дважды войти в историю

«Зенит» завершает сезон в Лиге чемпионов домашним матчем с «Челси». Игру команда Семака начала ужасно: сине-бело-голубые пропустили гол уже на второй минуте матча! Первая же атака «Челси» закончилась опасным моментом и угловым для гостей. После подачи Росса Баркли мяч коснулся головы Андреаса Кристенсена и приземлился на ногу Тимо Вернеру. Нападающий, которого упустил Дуглас Сантос, забивал в пустой угол без сопротивления.

Этим простым ударом Вернер дважды вошёл в историю. В историю «Челси» – как автор самого быстрого гола лондонцев в истории Лиги чемпионов. Мяч пересёк линию ворот, когда после начала матча прошла всего одна минута и 23 секунды. При этом самый быстрый забитый гол «Челси» в истории ЛЧ одновременно стал самым быстрым пропущенным для «Зенита». Предыдущий «рекорд» петербуржцы установили в 2012 году в матче с испанской «Малагой» – тогда они пропустили через две минуты и 43 секунды после стартового свистка.

В сезоне-2021/2022 Лиги чемпионов команда Семака уже отмечалась быстрыми голами, как забитыми, так и пропущенными: Клаудиньо забивал «Мальмё» на девятой минуте, а на 11-й минуте матча с «Ювентусом» в ворота Крицюка забил Пауло Дибала.