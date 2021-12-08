«Зенит» ждёт странная жеребьёвка в Лиге Европы. Кто из соперников уже известен?

«Зенит» завершил выступление в Лиге чемпионов, заняв третье место в группе H. В последнем туре команда Семака вырвала ничью в игре с «Челси» на 94-й минуте, но эта ничья на турнирных раскладах «Зенита» в группе не сказалась – клуб остался выше «Мальмё», но ниже «Ювентуса» и «Челси». Такой результат всё равно можно считать неплохим – последний раз сине-бело-голубые играли в плей-офф Лиги Европы ещё в сезоне-2018/2019. Тогда они дошли до 1/8 финала, где уступили «Вильярреалу» (1:3 – дома и 1:2 – в гостях). В этом году формат турнира изменился: теперь, кажется, на первом этапе соперники у «Зенита» будут полегче. Но это ощущение обманчиво.

Странная жеребьёвка плей-офф Лиги Европы

В Лиге Европы сократилось число групп – с 12 до восьми. Команды, занявшие первые места в своих группах, сразу отправятся в 1/8 финала турнира. Главная странность – стыковые матчи (по сути, это 1/16 финала Лиги Европы), в которых сыграют клубы, занявшие вторые места в группах Лиги Европы, и команды, вылетевшие из Лиги чемпионов с третьего места. Таким образом, «Зенит» точно не попадёт в 1/16 финала на «Лион», «Монако», «Байер», «Вест Хэм» – они уже обеспечили себе первые места в группах Лиги Европы. Также не придётся играть и с «РБ Лейпциг», «Порту», дортмундской «Боруссией» и «Шерифом» – как и санкт-петербургский клуб, эти команды заняли третьи места в своих группах ЛЧ.

Жеребьёвка плей-офф Лиги Европы пройдёт 13 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. В ней примут участие 16 клубов. По новому формату клубы, выбывшие из розыгрыша Лиги чемпионов, будут в числе несеяных команд. Так что у представителей Лиги Европы будет преимущество – ответный матч пройдёт на их поле. На всякий случай напомним, «Зенит» точно не сыграет со «Спартаком» (если москвичи выйдут из группы) – клубы из одной страны разведут по разным парам.

Какие возможные соперники «Зенита» уже известны

Заключительные матчи группового этапа Лиги Европы состоятся завтра. «Рейнджерс» и «Бетис» уже точно заняли вторые места в группах и могут попасть на «Зенит». Также в плей-офф прошли «Айнтрахт», «Олимпиакос», «Галатасарай» и «Лацио», но их позиция ещё неизвестна – они могут как выйти с первого места сразу в 1/8 финала, так и занять вторую строчку.

Кто ещё может стать соперником «Зенита»

При этом в шести третьих мест в группах Лиги Европы соперники ещё неизвестны.



Группа B



Возможные соперники «Зенита»: ПСВ, «Реал Сосьедад».



За второе место в группе борьба идёт между ПСВ и «Реалом Сосьедад». Команды сыграют друг с другом в последнем туре, и ПСВ, чтобы выйти в стыковые матчи, достаточно не проиграть.

Группа C



Возможные соперники «Зенита»: «Лестер», «Наполи», «Легия».



В этой группе второе место может занять любая команда. Если это будет «Спартак», то команды разведут.

Группа D



Возможные соперники «Зенита»: «Айнтрахт», «Олимпиакос».



Здесь второе место, скорее всего, займёт «Олимпиакос». «Айнтрахту», чтобы упустить первое место в группе, нужно проиграть в домашнем матче аутсайдеру группы – «Антверпену». При этом «Олимпиакосу» для первого места нужно не только поражение «Айнтрахта», но и своя гостевая победа над «Фенербахче» (турецкий клуб шансы на выход в ЛЕ уже потерял).

Группа E



Возможные соперники «Зенита»: «Галатасарай», «Лацио».



Если «Лацио» не сможет обыграть «Галатасарай» в Риме, то станет возможным соперником «Зенита». Но даже победа со счётом 1:0 гарантирует римлянам 1/8 финала за счёт лучшей разницы голов.

Группа F



Возможные соперники «Зенита»: «Црвена Звезда», «Брага», «Мидтьюлланн».



В этой группе всё очень запутанно. Шансы сыграть с «Зенитом» есть у всех трёх команд.

Группа H



Возможные соперники «Зенита»: «Динамо» Загреб, «Генк».



«Динамо» замёт второе место, если не проиграет «Вест Хэму». При этом «Генк» попадёт в 1/16 финала, если обыграет «Рапид», а хорваты в параллельном матче проиграют.

Первый стыковой матч «Зенит» проведёт 17 февраля, второй – 24 февраля.