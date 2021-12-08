Матч для истории! «Зенит» испортил жизнь «Челси» на глазах у Абрамовича

Вот это матч! В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов в гости к «Зениту» приехал «Челси». Хозяевам нужно было красиво покинуть главный еврокубковый турнир, а гостям — финишировать первыми в группе на глазах у своего владельца Романа Абрамовича, который приехал на игру. И задачу выполнил «Зенит».

Первый тайм начался для «Зенита» настолько плохо, насколько возможно. «Челси» забил уже на второй минуте — после углового на добивании сработал Тимо Вернер. Самый быстрый забитый гол в Лиге чемпионов для гостей и пропущенный — для хозяев. Не такие рекорды хочется видеть. Видимо, футболисты «Челси» посчитали, что это будет лёгкая прогулка. Мяч достался «Зениту», а лондонцы контролировали ход игры и периодически опасно убегали в контратаки — сине-бело-голубые никак не мешали передачам на ход из центра поля.

«Зенит» проснулся только в середине первого тайма. Команда создала пару моментов, но «Челси» звоночек не распознал. И был наказан. Сначала Малком не реализовал выход один на один, зато потом, на 38-й минуте, головой забил Клаудиньо.

В итоге игра перевернулась: после гола «Зенит» раскрепостился и поверил в себя, а «Челси», расслабившийся после лёгких моментов, не смог включиться. Через три минуты забил Сердар Азмун, которого вывели один на один. Учись, Малком!

Вообще, в концовке первого тайма оборона «Челси» была на удивление не в себе. Счёт 2:1 в пользу «Зенита», два гола за три минуты — всё это не взбодрило гостей. Перед свистком на перерыв Азмун вновь выскочил один на один, но в этот раз лондонцев спас вратарь Кепа Аррисабалага. В итоге после ужасного начала «Зенит» в первом тайме превзошёл «Челси» и в ударах, и (немного) во владении мячом.

Во втором тайме «Зенит» стал терять игроков. Сначала сломался Вендел — вместо него пришлось экстренно выпускать Андрея Мостового. Затем «Челси», которому хозяева отдали инициативу, сравнял счёт — идеальную комбинацию завершил Ромелу Лукаку. «Зенит» мог вновь выйти вперёд, но Кепа совершил чудо и вытащил «убийственный» удар головой от Азмуна.

А за 15 минут до конца матча хозяева остались без Сердара. Вторая травма у сине-бело-голубых — и под свист трибун вышел Артём Дзюба. Впоследствии и он получил повреждение, но пришлось доигрывать.

На 85-й минуте «Зенит» получил третий мяч в свои ворота. Вернер после перехода в «Челси» превратился в мем и забивает по праздникам. Видимо, предновогодний Санкт-Петербург показался ему достаточно праздничным — дубль и 3:2. А на 94-й пришло спасение «Зенита» — Магомед Оздоев, вышедший на поле только на 79-й минуте, вспомнил, что умеет пулять по воротам как из пушки, и чуть не порвал сетку. Эпичные 3:3!

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«Зенит» в этот раз покидает Лигу чемпионов достойно и ждёт соперника по 1/16 финала Лиги Европы. А «Челси» в последний момент упустил первую строчку и готовится к более суровому жребию в ЛЧ.