9 декабря 2021: «Бавария» — «Барселона» — 3:0

Глобально «Баварии» уже ничего было не надо. Но мюнхенцы накидали гостям три безответных гола не вполне основным составом. Голы у Мюллера, Сане и Мусиалы. →