Хави очень старается. Но больше хороших новостей у «Барсы» нет

С тех пор как Хави стал тренером «Барселоны», прошёл месяц и сыграно пять матчей. Кстати, количество выглядит адекватно, но на этот период пришлась двухнедельная пауза в чемпионате, поэтому на самом деле сложный график – один из факторов, которые нужно учесть при оценке работы тренера. Все пять матчей пришлись на 19 дней с 20 ноября по 9 декабря. Но даже самый трудный график – это часть работы тренера, так что первые выводы о том, что делает Хави, можно делать независимо от распределения матчей по календарю.

Сначала – очень быстро – о результатах, если вы вдруг что-то забыли или пропустили. Хави начал с минимальной победы над «Эспаньолом»: качественный первый тайм с 70% владения, гол с пенальти во втором и очень слабые последние полчаса, когда «Эспаньол» мог сравнивать (и не только). Потом – нулевая ничья с «Бенфикой». Пожалуй, лучший матч команды после смены тренера, хороший контроль над игрой, минимум контратак соперника (не считая концовки), несколько упущенных моментов. Дальше была гостевая победа над «Вильярреалом». Счёт 3:1 слишком льстит и не отражает того, что происходило на поле. «Барселона» здорово провела первые минут 20, а потом неожиданно утратила не только контроль, но и владение. Победа за счёт лучшей реализации, игра была с обоюдными шансами. Зато не повезло в следующем матче: каталонцы уступили дома «Бетису», наиграли на гол, но всё-таки не создали такого количества моментов, чтобы говорить о несчастном случае. И вот теперь 0:3 с «Баварией».

О динамике ещё поговорим чуть позже, а пока несколько цифр для большего контекста. Разница явных голевых моментов по данным Opta в этих пяти матчах – 8:8 без учёта пенальти и 10:8 в пользу «Барселоны», считая два пенальти. Каталонцы нанесли в них 63 удара (43 из штрафной), в среднем 12,6 за матч и допустили 49 ударов (36 из штрафной), в среднем 9,8 за матч. Суммарное владение на этом отрезке – 58%.



Сразу бросается в глаза скромность всех показателей. «Барселона» при Хави чуть лучше среднего защищается, но плохо атакует, а главное – не только наносит мало ударов, но и их качество оставляет желать лучшего. Всего 5,2 xG с 61 удара (не считая двух пенальти), то есть ценность одного удара – в среднем 0,09 xG. Это чуть лучше, чем у «Кадиса», но чуть хуже, чем у «Райо Вальекано». Сразу важная оговорка: на дистанции в пять матчей эти цифры всё же условны. Они понадобились только для того, чтобы показать: никакой аномалии в результатах «Барселоны» нет, в них нет ни радикального невезения, ни радикальной удачи. А теперь посмотрим, что в них есть.



В первых двух матчах «Барселона» показала лучшее сочетание силы и стиля, чем в трёх последующих. Под силой подразумеваются моменты у ворот соперника и контроль над контратаками, а под стилем – тот самый фирменной каталонский футбол, которого так не хватает последние годы. Так вот, с «Эспаньолом» явно неудачными были только последние 20 минут, с «Бенфикой» «Барселона» не доминировала, но провела ровный качественный матч, а вот победа над «Вильярреалом» уже вызвала опасения.

Хави может не дать результат – это предполагаемый риск, когда речь о настолько неопытном тренере. Но Хави точно пришёл в команду не для того, чтобы уступать Эмери по владению. От него проще принять негативный результат, чем компромисс со стилем. И да, «Бавария» тоже превзошла «Барселону» по владению, но в этом случае понятно, что от желания каталонцев мало что зависело: соперник слишком силён. Но «Вильярреал»? Да, эта команда любит играть в стерильный контроль, но так подстроиться под неё мог бы и Куман.



В итоге победу принёс гол, забитый в вертикальной атаке с пасом от вратаря через всё поле. Вот он.

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Безусловно, такая победа лучше, чем никакая. Но ещё совсем недавно стиль был первичен в коллективном восприятии. И даже победы Кумана обесценивались тем, что он играл в навесы. Но дело даже не в двойных стандартах (любовь кулес к Хави – объективная данность, это тоже его ресурс, хоть и исчерпаемый). Дело в том, что такие победы нельзя проецировать на будущее, они не могут стать фундаментом для будущих побед, если только Хави не собирается ставить вертикальный футбол. А он не собирается, это исключено. Значит, фундамент – это качественный билд-ап, зашкаливающий уровень контроля мяча, контрпрессинг, прогресс молодых игроков, улучшение физической формы команды в целом. Вот основы, на которых Хави удастся (или не удастся) построить успешную команду и выиграть кучу трофеев, и других основ в «Барселоне» не может быть.



В игре с «Бетисом» самое «барселонское», что случилось на поле – это гол «Бетиса». Гости, а не хозяева, играли в пас в чужой штрафной и спокойно улучшали позицию для удара до тех пор, пока не вывели Хуанми на пустой угол.

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Разгром от «Баварии» довершает картину, которая похожа на хронику деградации, но это обманчивый вывод: всё-таки с «Бетисом» были моменты, а немецкая команда сейчас слишком превосходит «Барселону», чтобы мерить уровень по ней. Поэтому просто зафиксируем главные проблемы.



Проблемы с физической готовностью точно есть. Об этом сказал даже Томас Мюллер после разгрома, и на это же обращал внимание Хави, когда только пришёл в команду. Отсюда низкая интенсивность и невозможность играть в достаточно высоком темпе весь матч. «Барселона» даже в лучшем случае выглядит мощно только отрезками и была стабильно плоха на последних минутах даже в неплохих матчах с «Эспаньолом» и «Бенфикой».

Хави явно старается улучшить розыгрыш мяча. Он попробовал уже несколько вариантов билд-апа. Например, гибридный, когда схема 4-3-3 превращается в 3-2-5: Гарсия номинально играл правого фулбека в матче с «Вильярреалом», но при владении становился центральным в тройке, а Альба (левый фулбек) поднимался в атаку на один уровень с Эззальзули. В игре с «Бенфикой» эти роли брали на себя Араухо и Демир соответственно. Де Йонг также поднимался в переднюю линию. Другой вариант: Бускетс садится между двумя центральными защитниками, давая возможность обоим фулбекам подключаться в атаку, как во втором тайме с «Бетисом». Также Хави применяет ассиметричный розыгрыш с перегрузом на левом фланге Альбы и изоляцией Эззальзули или Демира на правом.



Интересные задумки, но они не приводят к созданию опасных моментов на потоке. Розыгрыш мяча слишком медленный. Тот же «Бетис» легко адаптировал свой прессинг, дополняя первую линию ближайшим к мячу вингером. Хуанми и Руибаль выдвигались по очереди, «Бетис» не боялся оставить игрока на дальнем фланге, потому что всё равно успевал перестроиться прежде, чем туда попадал мяч.

Кроме медлительности, нужно отметить некоторую неуверенность игроков. Под прессингом «Баварии» «Барселона» стала просто отказываться от розыгрыша от вратаря и выбивать в поле. И команду даже трудно за это упрекнуть: прессингоустойчивость была действительно низкой. После первого тайма только Альба пасовал с точностью выше 90%, но он был вынужденно заменён. На противоположном фланге Араухо показал жуткие 45% при 20 пасах, у Гави было 63%, и даже у Бускетса – 82%. И на этом фоне вышедший вместо Альбы Мингеса просто не предлагал себя и не продвигал мяч (за 15 минут до перерыва – четыре паса, два точных).



Можно и нужно отмечать попытки Хави улучшить качество владения. Но пока это попытки «по учебнику». Создавая перегруз в линии атаки, де Йонг и Гави периодически заполняют одну зону, отбирая друг у друга пространство. И даже когда все заполняют зоны правильно, команду подводит качество исполнения. Например, как при ударе Эззальзули в матче с «Бетисом». Позиционно всё в порядке: «Барселона» контролировала дальнюю штангу и второй темп, и даже позиция центрального нападающего была заполнена Депаем (при Кумане с этим бывали проблемы). Но Эззальзули с семи метров бьёт и слабо, и неточно.

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Кстати, об ударах. Нельзя критиковать Эззальзули: парню 19 лет, и это не Мбаппе, а просто игрок молодёжки. Но как насчёт Депая? У него в этом сезоне кошмарная реализация. Не считая пенальти, у него было 8 явных голевых моментов в чемпионате (Opta), реализованы всего два. Выглядит это примерно так.

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Это лучший бомбардир клуба, и, пока Ансу Фати травмирован, непонятно, кто мог бы составить ему конкуренцию в качестве человека, который должен завершать большинство атак.

Чтобы не заканчивать на грустном, давайте ещё раз: усилия Хави очевидны. Он нашёл в молодёжке Ахомаха и Эззальзули, вспомнил про Пуча и ставит Демира. Он придумывает разные варианты билд-апа и не зацикливается на схеме 4-3-3. Напротив, он настолько готов к компромиссам, что это даже вызывает беспокойство. И он делает всё это на фоне ужасных кадровых проблем. Без Фати, без Педри, без Серхи Роберто, даже без Брэйтуэйта, чёрт возьми. На фоне некоторых новичков Гави выглядит опытным футболистом.



Ещё то, что делает Хави, в принципе нельзя сделать быстро. Нельзя быстро построить качественный контрпрессинг (хотя эпизодами он уже виден, особенно в первых матчах), нельзя быстро наладить устойчивую структуру владения, быстро обучить деталям позиционной игры. Тем более когда играешь пять матчей за 19 дней. Возможно, более долгие отрезки качественной игры в первых двух матчах объясняются как раз тем, что случились после паузы – молодёжь «Барселоны» смогла потренироваться, и новые идеи были ещё свежи, а сейчас, на фоне постоянных игр, на их отработку не хватает времени. Всё это нужно учитывать, и не ставить крест на перспективах Хави, и не спешить с критикой. Просто пока, после месяца работы, больше сказать нечего.