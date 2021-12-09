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«Зенит» — «Челси» — 3:3, 8 декабря 2021: анализ матча Лиги чемпионов, почему «Зенит» выдал мощную игру, итоги

«Зенит» выдал лучший матч в ЛЧ при Семаке. Ключевые факторы мощного выступления с «Челси»
Михаил Гончаров
«Зенит» — «Челси» — 3:3, разбор, тактика
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Что это было: реальная сила «Зенита» или разгильдяйство от англичан?

Напоследок «Зенит» пошумел в групповом турнире Лиги чемпионов. 3:3 с «Челси» — это было сильно и красиво. Особенно в исполнении российской команды понравился первый тайм (исключая первые 10 минут), в течение которого она насоздавала моментов даже больше, чем на два гола, и запросто могла отрываться в счёте.

Давайте сразу оговоримся, что не будем глубоко копаться в мотивации «Челси» на эту игру и его ослабленном составе. Бесспорно, ряд лидеров лондонского клуба выбыл, некоторые остались в запасе. А кто-то, как Рис Джеймс, внезапно появились не на профильных позициях.

И всё же «Челси» вышел на поле не в глубоко резервных сочетаниях и не молодёжью. И от такого соперника «Зенит» мог тоже получить очень много, если бы был не в порядке.

Побудем благосклонными и похвалим команду Семака за финишную точку.

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У «Зенита» была максимально гибкая атака, игроки активно менялись позициями

По дебютному отрезку почти в 10 минут сложилось впечатление, что «Зенит» не готов к матчу. Команда никак не могла выйти со своей половины поля из-под прессинга, допускала ошибки, казалась уязвимой в переходах, допустила прорыв Сауля между центральными защитниками, голевой угловой, а также прострел Лукаку на пустые ворота.

Затем игра успокоилась, стартовый порыв «Челси» иссяк – и «Зенит» постепенно взял игру под контроль. Стал понятен атакующий план Семака.

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Во-первых, прослеживалась абсолютная минимизация длинных передач и бесконтрольных выносов. Символично, что две редкие попытки от Ракицкого и Кержакова завершились проигранной борьбой и двумя неприятными ответными атаками англичан через центр — дальше «Зенит» не рисковал.

Общая точность передач российской команды составила 85%, что очень достойно. Общая доля длинных передач в первом тайме – 9%, что мало и похвально. На диаграмме снизу можно проследить, как процент длинных передач уменьшался к концу первого тайма и в результате достиг минимума.

«Зенит» старался вытягивать как можно больше игроков «Челси» в прессинг и создавать впереди комфортные ситуации для рывков Азмуна, Малкома или Клаудиньо на пространстве. Например, при розыгрышах свободных ударов четвёрка защитников располагалась низко. Барриос, Вендел и Кузяев образовывали тройку в опорной зоне, плюс вторым темпом через полуфланг опускались Клаудиньо или Малком. Таким образом, «Челси» вынужден был поднимать большое количество футболистов.

Во-вторых, при построении атак «Зенит» пытался максимально осложнять прессинг сопернику и применял метод «организованного хаоса». Формально команда вышла играть по схеме 4-2-3-1: Барриос и Вендел составили пару опорников, Клаудиньо, Кузяев и Малком расположились над ними.

Но по факту игроки постоянно менялись местами и залезали в «чужие зоны». Классическое расположение «Зенита» при атаке – снизу.

Гибкая роль была у всех без исключения. Вендел мог «залезть» на позицию Дугласа Сантоса — на левый фланг обороны. Сам Дуглас смещался в опорную зону. Номинальный левый полузащитник Клаудиньо уходил либо в середину, либо даже правее. Кузяев (номинальная «десятка» в исходной схеме) часто оказывался слева.

Всё это не то чтобы совсем запутывало «Челси». Англичане в центре не бегали персонально за оппонентами, а действовали в рамках своих зон. Однако перемещения делали атаку «Зенита» более творческой и гибкой.

Например, навес Клаудиньо на 13-й минуте с правого фланга состоялся за счёт того, что он дал дополнительный адрес в ближней к мячу зоне при ауте. У бразильца не оказалось прямого оппонента, «Челси» не разобрался – и Клаудиньо получил свободу и время.

Или ситуация перед первым голом «Зенита». Клаудиньо и Кузяев снова поменялись местами, Клаудиньо нашел коридор для передачи между линиями. Прошёл сильный пас от Вендела, «Зенит» вышел из обороны.

Далее атака развернулась направо, после чего мяч снова вернулся в центр. Дальний опорник Рис Джеймс не успел переключиться с Вендела и заузить пространство — Клаудиньо остался свободным.

Обостряющая передача у бразильца не получилась, но после серии отскоков мяч оказался у Дугласа – и Клаудиньо снова здорово включился, обеспечив рывок во вратарскую из зоны подбора. Такие рывки традиционно сложно контролировать защитникам. Ни Сарр, ни Кристенсен не среагировали.

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Бразильца непременно нужно выделить. Он был действительно хорош и, пожалуй, наконец-то выдал в Лиге чемпионов футбол высокого уровня.

Три ключевых фактора успеха Клаудиньо:

а) комфортная свободная роль при гибкой атаке, частый уход в «чужие зоны»;

б) отличные забегания за спину Аспиликуэте, которые стали кошмаром для опытного защитника. Происходило это системно так: сначала Клаудиньо уходил в недодачу и вытягивал за собой чужого правого центрального защитника.

Далее следовал резкий разворот и рывок в свободную зону. Учитывая средние скоростные качества Аспиликуэты, работа на возврат давалась ему тяжеловато. Странно, что «Челси» не реагировал на проблему: приём прошёл три раза у Клаудиньо, а ещё после такого заброса вышел на опаснейшую позицию Круговой во втором тайме;

в) возвращаясь к Клаудиньо – при своей высокой активности он обеспечил отличную надёжность. Редко терял мяч (кроме пары потерь в начале матча, грубых ошибок не было) и стабильно удерживал владение. Точность передач в 90% для атакующего игрока – это очень круто. Если бы бразилец добавил к этому дриблинг и развороты с мячом, вышел бы шедевральный матч.

Жаль, что такой высокий уровень против топ-клуба Клаудиньо показал только в заключительном туре, а до этого всё время чего-то не хватало.

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«Зенит» смело прессинговал и отлично сыграл на переходах. Благодаря им команда создала четыре момента в первом тайме

Активный прессинг также стал фишкой команды Семака в этом матче. «Зенит» старался не садиться в оборону раньше времени, стабильно поднимал верхнюю пятёрку в прессинг, зону над защитниками страховал разве что Барриос. Прессинг не всегда получался (например, два первых удара «от ворот» «Челси» спокойно разыграл), но в итоге стремление «Зенита» к агрессии принесло результат. Соперник стал ошибаться и привозить, пусть не на своей трети поля, так на средней.

После отборов в среднем блоке и быстрого перехода к атаке «Зенит» в первом тайме создал минимум пять моментов:

  • Малком обязан был выводить Клаудиньо один на один, но не вырезал передачу;
  • Клаудиньо вывел Малкома один на один, но Малком не забил;
  • выход Азмуна на ворота под углом, который завершился чуть неточным пасом назад;
  • второй гол «Зенита» — следствие отбора в центре от Барриоса, быстрой реакции Клаудиньо и отличного паса от Малкома на Азмуна;
  • также сразу после второго гола был ещё один выход один на один от Азмуна – там «Челси» попросту обрезался поперечной передачей, сразу же пошла передача за спину.

Всё идеально совпало: «Зенит» обеспечивал агрессию при обороне и провоцировал ошибки. «Челси» сыграл вальяжно и ошибался. «Зенит» при переходах располагался узко (Малком, Клаудиньо, Кузяев – все залезали в опорную зону), поэтому имел преимущество в зоне мяча – два опорника лондонцев не справлялись. Азмун давал классные открывания – и получал передачи.

Жаль, что не удалось забить больше.

Замены «Зенита» подпортили игру, Ерохин провалился

Во втором тайме Семак провёл вынужденную замену – ушёл Вендел. Без него «Зенит» стал хуже выводить мяч вперёд. Обратите внимание на верхней диаграмме, как просела точность передач в первые 15 минут – это как раз отрезок, когда команда осталась без бразильского опорника.

Плюс Мостовой занял левый фланг атаки и «выгнал» Клаудиньо в центр. Творческой ротации между игроками стало меньше, сломался прессинг: «Челси» начал играть строже, не допускал потерь и, соответственно, переходов.

Кроме того, прессинг стал причиной второго пропущенного мяча: «Зенит» раскрылся при передаче назад от соперника, поднялся, но не смог отнять мяч, и не справился с возвратом назад. Клаудиньо изо всех сил бежал за Баркли, но так его и не догнал. Именно Баркли возле штрафной сыграл в стенку с Вернером.

Какие-то моменты «Зенит» всё равно создавал: Клаудиньо навесил на голову Азмуну после углового, а Дуглас здорово забросил на Кругового, используя проблемную зону Аспиликуэты. Но системного способа создания моментов уже не наблюдалось.

В концовке Семак выпустил на поле Дзюбу (Азмун получил травму) и Ерохина. Выход Ерохина на фланге, кажется, был лишним – Малком незадолго до замены дважды здорово включился по флангу и вообще был полезным.

С Ерохиным «Зенит» допустил два неприятных момента. Сначала сам Александр забыл про дальнюю штангу при подаче и слишком «свалился» в середину.

При третьей голевой атаке «Челси» также возникла неразбериха на правом фланге обороны: Ерохин и Клаудиньо ситуативно поменялись местами, Клаудиньо оказался правым хавбеком, но почему-то не опустился на помощь Караваеву. Итог – два свободных игрока в штрафной.

Хорошо, что потом «Зениту» удалась вертикальная атака с забросом на Дзюбу, двумя подборами и могучим ударом Оздоева. Она смотрелась отголоском прежней эпохи и была нехарактерной, зато принесла ничью в матче, где команда не заслуживала поражения.

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Итог

Не будем излишне преувеличивать значимость матча. Всё-таки состоялся он, когда с турнирной перспективой «Зенита» всё уже было ясно, а соперник явно позволил себе лишнее.

Но, если сравнивать с прошлой Лигой чемпионов, где команда Семака выглядела безнадёжной (матчи с «Боруссией» до сих пор перед глазами), это шаг вперёд. Да, не гигантский, но стало понятно, что «Зенит» меняется – становится гибким, комбинационным, а иногда, случается, и более смелым.

Теперь нужно продолжить это развитие. Требуется обновление в центре обороны. Даже по последнему матчу заметно, как медленно Ракицкий и Ловрен реагируют на происходящее. Не помешали бы «Зениту» ещё один-два ярких игрока в группу атаки. Только Клаудиньо, который продолжает адаптацию и развитие, оказалось мало: команда нуждается в фигурах ещё большего масштаба.

Использованы данные Wyscout и графический инструмент Tactic Lite.

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