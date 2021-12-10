С кем «Спартак» и «Зенит» сыграют в плей-офф Лиги Европы? Все расклады перед жеребьёвкой

Евровесне для России быть. В этот раз наш чемпионат представят сразу две команды — «Зенит» и «Спартак». Чемпион сыграет в стыковых матчах Лиги Европы (по сути, 1/16 финала), а красно-белые и вовсе попали сразу в 1/8. 13 декабря состоится жеребьёвка стыковых матчей, а мы в преддверии мероприятия расскажем, с кем могут сыграть российские клубы.

С кем сыграет «Зенит»?

Петербуржский клуб попал в Лигу Европы, заняв третье место в своей группе в Лиге чемпионов. Поэтому команда Сергея Семака оказалась в числе несеяных и точно встретится с одним из клубов, занявших вторые места в группах ЛЕ. Стыковые матчи пройдут 17 и 24 февраля. Ниже — те, кто может сыграть с «Зенитом».



«Бетис» претендовал на первое место в своей группе, но всё же уступил «Байеру». Зато старик Мануэль Пеллегрини легко обошёл «Селтик» и «Ференцварош». Вообще, испанская команда сейчас на ходу — в чемпионате она занимает третье место (выше «Атлетико» и «Барселоны»).

«Реал Сосьедад» — ещё один возможный соперник. Испанский клуб обошёл ПСВ, но опередить «Монако» так и не удалось. В противном случае в Санкт-Петербург при определённом раскладе мог приехать Александр Головин.



Выход на «Рейнджерс» мог бы стать праздником, но шотландцев больше не тренирует Стивен Джеррард. Побороться с «Лионом» за первое место в группе не получилось, зато справились с пражской «Спартой». Вряд ли «Зенит» сильно расстроится, если попадёт на «Рейнджерс».

«Наполи» мы видели в матчах группового этапа со «Спартаком» (кстати, неаполитанцы дважды проиграли), и этот вариант далеко не самый приятный. С другой стороны, возможное возвращение Лучано Спаллетти в Петербург очень интригует.

В группе D второе место занял «Олимпиакос». Греки отстали от «Айнтрахта», но опередили «Фенербахче» и «Антверпен». «Олимпиакос» уверенно лидирует во внутреннем чемпионате, не проиграв ни одного матча из 12.

«Лацио» на групповом этапе дважды обыграл «Локомотив». В прошлом сезоне римский клуб набрал четыре очка в двух матчах с «Зенитом» в Лиге чемпионов. Исходя из такой статистики, кажется, что это не лучший вариант.



Ещё один возможный соперник — «Брага». Матчи с португальскими клубами складываются для команд РПЛ не очень хорошо. «Брага», к примеру, два года назад выбила «Спартак» из Лиги Европы.



Загребское «Динамо» в прошлом сезоне весьма успешно играло с российскими клубами в ЛЕ. Четыре очка в двух матчах с ЦСКА в группе и две победы над «Краснодаром» в плей-офф.

Все возможные соперники «Зенита» в стыковых матчах Лиги Европы:

«Рейнджерс»

«Реал Сосьедад»

«Наполи»

«Олимпиакос»

«Бетис»

«Брага»

«Динамо» Загреб

«Лацио»

А «Спартак»?

Московский клуб вообще не сыграет в стыковых матчах. Почему так? Красно-белые заняли первое место в группе и сразу попали в 1/8 финала. Таким образом, на этой стадии «Спартак» точно не сыграет ни с одним из победителей групп, поскольку все они будут в числе сеяных команд. «Лион», «Монако», «Айнтрахт», «Байер», «Вест Хэм», «Галатасарай», «Црвена Звезда» — все эти команды не встретятся с красно-белыми в 1/8 финала турнира. Важный момент: жеребьёвка этой стадии состоится лишь 25 февраля 2022 года, так что своего соперника «Спартак» узнает через два с половиной месяца. Матчи 1/8 финала пройдут 10 и 17 марта.

Из числа потенциальных соперников московского клуба выделяется «Барселона», впервые за долгое время не пробившаяся в плей-офф Лиги чемпионов. Крайне любопытно, если в Москву приедет «РБ Лейпциг», который возглавил хорошо знакомый спартаковцам Доменико Тедеско. Не исключено, что «Спартаку» достанется «Аталанта», где числится Алексей Миранчук, но не факт, что россиянин останется в Бергамо до конца сезона. Наверняка придётся непросто, если жребий сведёт красно-белых с «Порту», «Севильей» или дортмундской «Боруссией». Ответный матч этой стадии российский клуб проведёт на своём поле.

Все возможные соперники «Спартака» по 1/8 финала Лиги Европы:

«РБ Лейпциг»

«Порту»

«Боруссия» Дортмунд

«Шериф»

«Барселона»

«Аталанта»

«Севилья»

«Рейнджерс»

«Бетис»

«Реал Сосьедад»

«Наполи»

«Олимпиакос»

«Бетис»

«Динамо» Загреб

«Лацио»

«Локомотив» до последнего тура сохранял шансы на евровесну, но проиграл на выезде «Марселю». Команда Маркуса Гисдоля заняла последнее место в группе и завершила выступление в еврокубках.