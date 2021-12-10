Российских болельщиков снова задерживают в Марселе. Зачистили весь сектор «Локомотива»

Для гостей составили целый документ, объясняющий запрет на появление на стадионе и в городе. Одна из причин — драки на Евро-2016.

«Локомотив» завершил еврокубковую осень во Франции – матчем против «Марселя». На секторе стадиона «Велодром» собралось 14 болельщиков «Локо», но им удалось посмотреть только 15 минут – после пришла полиция. Всех россиян в атрибутике московского клуба увели с трибуны со словами, что им нельзя находиться на «Велодроме» – полиция просто зачистила весь сектор.

«Сначала подошли стюарды, сказали убрать атрибутику, — рассказал «Чемпионату» болельщик Алексей Несмеянов. – Мы убрали и продолжили поддерживать команду. Затем пришла полиция и обыскала нас. В итоге сказали, что нужно проследовать за ними. Полиция говорит, что нам нельзя находиться на стадионе, но то же самое говорили и в Турции, и в Риме. У нас люди на идут на «золото»… Говорят, что до конца матча нас тут продержат, чтобы мы не вернулись на трибуны. По наказаниям, если они будут, станет известно после допроса. Пока ещё не допрашивали».

Ранее в клуб приходило письмо, в котором говорилось, что болельщикам «Локомотива» с 8 утра 9 декабря до 4 утра 10 декабря запрещено передвигаться в общественном транспорте, парковаться в ряде округов Марселя и посещать стадион «Велодром».

Отрывок из документа.

Среди причин:

«На чемпионате Европы-2016 в Марселе были серьезные нарушения общественного порядка, вызванные российскими сторонниками ультрас. Одним из главных виновников жестокого нападения на английских болельщиков был член фанатского объединения «Локомотива».

Некоторые болельщики «Марселя» часто демонстрируют свою агрессивность: выкрикивают оскорбления в адрес автобусов соперника и болельщиков гостей, применяют насилие в отношении правоохранительных органов, бросая пиротехнику, дымовые газы или взрывоопасные материалы.

Поэтому любая встреча между сторонниками (ультрас) обоих клубов наверняка вызовет ожесточенные столкновения.

Россия – в красной зоне из-за коронавирусных ограничений, поэтому россиянам запрещено посещать Францию без веских причин».

По нашей информации, клуб довёл это письмо до болельщиков, которые всё-таки решили приехать в Марсель. Кроме того, их предупредили, что не будет даже «импровизированного» гостевого сектора – так, например, решили проблему с выездными фанатами в Стамбуле. Изначально «Галатасарай» тоже сообщал, что гостевым болельщикам будет отказано в доступе на стадион. Однако клуб пошёл на уступки, чтобы исключить конфликты в разных частях стадиона, куда всё-таки попадут фанаты «Локомотива».

На момент публикации материала 14 болельщиков по-прежнему находятся на территории стадиона на допросе у сотрудников местной полиции.