Несмотря на победу «Спартака», у России всё грустно. Таблица коэффициентов УЕФА

Наши клубы (как и не наши) закончили выступление на групповом этапе. «Зенит» и «Спартак» пробились в плей-офф Лиги Европы. Ну а «Локомотив» остался на последнем месте и завершил евросезон. Оказываться последним в группе уже входит в привычку у «Локомотива». Правда, предыдущие три раза клуб был четвёртым в Лиге чемпионов, что более объяснимо.

Такой получилась эта неделя для нас и наших прямых конкурентов:

Шотландия: +0,600 (ничья «Рейнджерс» и победа «Селтика»)

Россия: +0,600 (ничья «Зенита» и победа «Спартака»)

Украина: +0,400 (ничьи «Шахтёра» и «Зари»)

Как рассчитывается коэффициент страны за сезон?

Сумма набранных очков всеми клубами этой страны в еврокубках делится на количество клубов, выступающих в сезоне. При этом на групповом этапе победа даёт два очка, ничья – одно, а поражение – ничего. Таким образом победа российских клубов на этом этапе даёт +0,400 в рейтинг страны, потому что 2 (балла) делится на 5 (количество изначально заявленных команд в еврокубки). Рейтинг страны учитывает последние пять сезонов.

На фоне вылета всех украинских клубов, может показаться будто нам можно выдохнуть. Это не так. Да, нас теперь меньше поджимают снизу, и мы прочнее держимся в топ-10. Но главный вопрос в другом: насколько глубоко рухнем по окончании сезона? Мы уже неоднократно писали, что с ближайшего лета перестанет учитываться наш рекордный сезон-2017/2018 (12,600 баллов). Если темп набора очков сохранится, то весьма вероятно падение на 16-е место.



Важно понимать, что провал начнёт сказываться не сразу. Лидеры сезона РПЛ-2023/2024 начнут рано квалификацию, а чемпион отправится не в группу ЛЧ, а во второй квалификационный раунд (нужно будет пройти трёх соперников для попадания в группу). Только топ-10 лиг отправляют чемпиона сразу в группу. 11-я страна это может сделать в случае, если в предыдущем сезоне ЛЧ взяла команда, которая пробилась в турнир ещё и за счёт чемпионата. Например, как это было сейчас в случае с «Челси». Из-за этого 11-я страна в рейтинге (Турция) отправила чемпиона («Бешикташ») сразу в группу.

Президент РФС Александр Дюков после переизбрания говорил, что Россия должна вернуть себе 6-ю строчку (это даёт шанс на три команды в группе ЛЧ), но в реальности мы боремся именно за топ-10. С большой вероятностью в этом сезоне удержимся. С огромной вероятностью в следующем – не сможем, потому что отрыв от 10-й лиги (вероятно, австрийской) будет составлять около 6,000 баллов.



Важно уже в этом сезоне стараться нагнать конкурентов. Ну а пока среди всех европейских стран у нас лишь 23-й рейтинг сезона (4,300). Ну и по нашим собственным меркам – это всё ещё абсолютно провальный рейтинг. Даже хуже прошлогоднего, что с трудом можно представить. Так что в плей-офф нам очень нужны победы от «Зенита» и «Спартака».



Вместе с рейтингом России продолжает падать и рейтинг наших клубов, а это значит, что всё реже наши команды будут попадать в число сеяных. Такое сказывается и при жеребьёвке отборочных раундов, и при жеребьёвке групповых этапов. Нам больше не светит попадание в первую или вторую корзину групп ЛЧ. Можно забыть о том, что чемпион России когда-то автоматически шёл в первую корзину. Там забронировано место только для победителей топ-6 лиг Европы. Как можно было заметить, с этого сезона «Зенит» перестал попадать в первую корзину. Хотя результат парадоксальным образом лишь улучшился.