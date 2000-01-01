Лучшие матчи «Динамо» и «Зенита» в Москве (и в Химках)

17 июля 2005: «Динамо» — «Зенит» — 1:2

Матч примечателен не голами, а составами: в матче сыграли всего 6 россиян. Колодин и Яшин у «Динамо», Радимов, Аршавин и Кержаков (+Кожанов с замены) — у «Зенита». То было время португальцев и чехов.