Лучшие матчи «Динамо» и «Зенита» в Москве (и в Химках)
В воскресенье нас ждёт рубка за лидерство в РПЛ. Пока команды готовятся, мы собрали самые насыщенные голами матчи на территории «Динамо» в XXI веке.
5 июня 2001: «Динамо» — «Зенит» — 1:3
«Динамо» переживало кризис, а «Зенит», напротив, рвался в тройку. В составе питерцев обосновался юный Кержаков. Он и отдал пас на Астафьева в первом голе.
10 мая 2003: «Динамо» — «Зенит» — 7:1
Кошмарный день для «Зенита» и персонально — для вратаря Чонтофальски (только приехал в Россию). Много ошибался, чем пользовалось «Динамо». За первые полчаса накидали три мяча.
17 июля 2005: «Динамо» — «Зенит» — 1:2
Матч примечателен не голами, а составами: в матче сыграли всего 6 россиян. Колодин и Яшин у «Динамо», Радимов, Аршавин и Кержаков (+Кожанов с замены) — у «Зенита». То было время португальцев и чехов.
17 июля 2006: «Динамо» — «Зенит» — 2:2
Перестрелка, где особую роль сыграли форварды замены. Кержаков на 29-й минуте вышел вместо травмировавшегося Пошкуса и забил через 4 минуты. А Сисеру — сравнял во втором тайме.
4 августа 2007: «Динамо» — «Зенит» — 4:2
Мощное выступление «Динамо» Кобелева. Переломили игру во втором тайме, а дубль у Колодина. Третий гол положил Данни, который очень скоро окажется в «Зените».
27 марта 2010: «Динамо» — «Зенит» — 1:2
И вот уже Данни забивает бывшему клубу.
17 марта 2012: «Динамо» — «Зенит» — 1:5
«Зенит» практически повторил результат из 2003-го и за первые полчаса сделал счёт 0:3. У «Динамо» не получалось вообще ничего.
17 ноября 2012: «Динамо» — «Зенит» — 3:0
Де-факто гол был один (но какой!): Гранат забил со штрафного. «Динамо» очень хотело отомстить за 1:5, но матч был остановлен из-за петарды, которая прилетела в Шунина.
21 мая 2016: «Динамо» — «Зенит» — 0:3
Самый результативный матч «Динамо» и «Зенита» в Москве последних лет. И.о. главного тренера «бело-голубых» был Чикишев (вместо Кобелева), но вышло так себе. Игру с «Зенитом» проиграли во втором тайме.
Последний матч — 26 августа 2020. «Динамо» — «Зенит» — 1:0
Мощная заруба: 10 жёлтых карточек и 2 красные, куча борьбы и столкновений. «Зенит» больше владел мячом и бил, но единственный гол именно у «Динамо».
Новое противостояние — 12 декабря в 19:00. Стадион «ВТБ Арена»
Ждём эффектного закрытия футбольного года. «Динамо» может выйти на первое место, а «Зенит» на подъеме после матча с «Челси». Ух!
Лучшие матчи «Динамо» и «Зенита» в Москве (и в Химках)
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